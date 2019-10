Outbuddies – Angespielt

Als eine von wenigen handverlesenen Redaktionen hat Gamers.at die Gelegenheit erhalten für euch einen ersten Blick auf das 16-Bit Metroidvania Outbuddies zu werfen. Hierbei handelt es sich um das Ein-Mann-Projekt des Kölner Psychiaters Julian Laufer, das erfolgreich über Kickstarter finanziert wurde und nunmehr – nach sechs Jahren Entwicklungszeit – am 15. Oktober dieses Jahr auf Steam erscheinen wird. Mein erster Ausflug in die mythischen Tiefen des südlichen Atlantiks macht jedenfalls bereits jetzt Lust auf mehr!

Auf nach Bahlam

Wir steuern den ambitionierten Meeresbiologen Nikolay Bernstein, der sich auf die Suche nach Bahlam, der Festung der alten Götter und folglich Wiege unserer Zivilisation, macht. Schiffbrüchig erwachen wir gute 11000 Kilometer unter der Meeresoberfläche, wiederbelebt von einem kleinen Helfer-Droiden der uns fortan nicht mehr von der Seite weicht und uns auf unserer Odyssee tatkräftig unterstützt. Outbuddies vereint auf diese Weise gekonnt das Genre des Metroidvania mit einem ausgeklügelten Buddy-System, das einige knifflige Rätsel und Gameplayelemente ermöglicht, das Spiel jedoch zugleich – wahlweise – in einem lokalen Koop-Modus zu entdecken erlaubt.

Metroidvania mit integriertem Buddy-System

Nach der Manier eines klassischen Metroidvanias finden wir uns in einer nicht-linear aufgebauten zweidimensionalen 16-Bit Welt wieder, die wir nach Herzenslust in alle Richtungen frei erkunden können; zumindest solange, bis wir an unüberwindbar scheinende Hindernisse stoßen. Dabei ist das Spiel sehr einsteigerfreundlich aufgebaut und stürzt uns nicht sofort in die völlige Freiheit. Vielmehr leitet uns Outbuddies zunächst recht behutsam von Tutorial-Nachricht zu Tutorial-Nachricht, bis wir zentrale Fähigkeiten unseres Helfer-Droiden, sowie ein paar Waffengattungen und deren Modifikationen freigeschalten haben. Zumindest eine gute Stunde lang werden wir von Laufer auf diese Weise zielstrebig an die Hand genommen. Wir springen über Stacheln und Abgründe, vollführen akrobatische Wall-Jumps und erwehren uns ganz nebenbei so mancher Kreatur, die uns bei unserer Höhlenforschung ans Leder will. Nach diesem ersten stimmigen Einstieg erreichen wir ein kleines Dörfchen, dessen Einwohner auf einen ihnen prophezeiten Erlöser warten, der ihr nun bereits Jahrhunderte lang andauerndes Exil im Untergrund und ihre damit einhergehende Diaspora beenden solle. Und dieser Prophet ähnelt nicht ganz unerheblich dem Protagonisten Bernstein. Ab diesem Zeitpunkt nimmt das Spiel die Stützräder ab und lässt uns die riesige Karte von Outbuddies – nach den Regeln des Genres – frei erkunden.

Nach und nach schalten wir bis zu vier neue Waffengattungen und Modifikationen für dieselben frei oder entdecken nützliche Fähigkeiten unseres kleinen Droiden; derselbe ist nicht nur ein tüchtiges Sonar, das uns über zerstörbare Wände und dahinter gelegene Gänge informiert, sowie Analysegerät das Gefahren zu erkennen vermag, sondern verfügt zudem etwa auch über telekinetische Fähigkeiten. Diese erlauben es uns Steinblöcke zu bewegen und übereinander zu schichten, was es uns ermöglicht höher gelegene Levelabschnitte zu erreichen. Zugleich eignet sich diese übernatürliche Fähigkeit auch dazu gegnerische Kreaturen kurzer Hand zu zermalmen, ohne uns in den direkten Kampf stürzen zu müssen. Denn Outbuddies ist alles andere als ein maritimer Spaziergang. Die dunklen, teilweise gefluteten, Höhlengänge bergen zahllose Gefahren. Abgesehen von so manchem Rätsel sind auch die gegnerischen Kreaturen durchaus eine Herausforderung; nicht nur die obligatorischen Endgegner im Stile eines Castlevania machen mit uns ganz schnell kurzen Prozess, wenn wir keine passende Strategie entwickeln, auch die Standardgegner haben es in sich. Dabei bleibt Outbuddies jedoch stets fair. Der digitale Bildschirmtod führt uns nicht zum letzten Speicherpunkt – welche rar gesät sind – zurück, sondern lediglich an den Beginn – des teilweise sehr weitläufig angelegten – Bildschirmabschnittes.

Die Freuden lokalen kooperativen Spielens

Laufer, nicht nur der Wahl des Genres und der visuellen Aufmachung wegen, unübersehbares (zumindest ideelles) Kind der 80er und 90er Jahre, hat auch auf einen lokalen Koop-Modus nicht vergessen. So kann der Droide nicht nur von uns selbst – durch Betätigung des entsprechenden Buttons – gesteuert werden, sondern wahlweise von einem menschlichen Mitspieler. Das macht nicht nur richtig Spaß, sondern erleichtert uns das Überleben in den unwirtlichen Tiefen des Atlantiks deutlich. Denn sobald der Koop-Modus – jederzeit vom In-Game-Menü aus – gestartet wird, erhält der kleine Droide eine zusätzliche Fähigkeit: er kann nach Belieben kleine Würfel in die Höhlengänge setzen, die uns als zusätzliche Plattformen dienen oder sogar als Schutz vor Feinden. Einziger Haken ist, dass diese Würfel nach ein paar Sekunden wieder verschwinden und uns, so wir für eine Sprungpassage zu lange benötigen, unsanft zu Boden plumpsen oder aber feindliche Kreaturen neuerlich über uns herfallen lässt.

FAZIT

Das Ein-Mann-Metroidvania Outbuddies besticht neben anspruchsvollem Rätseldesign und Worldbuildung durch eine liebevoll gestaltete Pixel-Optik, eine nostalgische Ästhetik – die in den Spieleoptionen sogar noch authentischer an die einstige DOS-Farbpalette angepasst werden kann – und einen stimmigen 16-Bit Soundtrack, der das mystische Ambiente des Spiels wunderbar untermalt. Gerade die Unterwasser-Abschnitte strahlen eine schaurig schöne Atmosphäre aus, wenn lediglich ein kleiner Bildausschnitt von einem Lichtkegel erhellt wird und am dunklen Bildrand Höhlenwände an uns vorübergleiten oder gar Getier auf einen Angriff lauert. Angesichts all dessen bleibt nur noch zu hoffen, dass das sehr ambitionierte Projekt die Motivationsschraube immer wieder weiterzudrehen weiß und die dem Metroidvania inhärente Offenheit der Spielewelt durch ein ausgeklügeltes Leveldesign begleitet wird, sodass Backtracking und die Suche nach weiterführenden Pfaden nicht überhand nehmen und solchermaßen in Frustration münden. Gegenwärtig ist Outbuddies ein anspruchsvoller Titel den sich Freunde des Genres in jedem Fall vormerken sollten! Und ganz nebenbei: so wie in dem stimmigen Intro von Outbuddies muss ein Scanline-Filter aussehen!

Was ist Outbuddies? Ein klassisches Metroidvania, das das Genre mit einem Buddy-System verknüpft.

Plattformen: PC

Getestet: Version 1.39b auf PC Intel Core i5-6600K, 4x 3.5GHz, 16 GB RAM, AMD Radeon R9 Fury

Entwickler / Publisher: Julian Laufer/ Headup

Release: 15. Oktober 2019

Link: Offizielle Webseite

Ein klassisches Metroidvania, das das Genre mit einem Buddy-System verknüpft.PCVersion 1.39b auf PC Intel Core i5-6600K, 4x 3.5GHz, 16 GB RAM, AMD Radeon R9 FuryJulian Laufer/ Headup15. Oktober 2019