in Blog

Area52: VR Lounge – Fotoimpressionen

Die Wiener Gaming Lounge Area52 hat am 7. Mai ihren VR-Bereich kostenfrei für alle Besucher eröffnet. Heimische Pressevertreter durften sich nun bei einem Event in der ARE52 selbst von den Möglichkeiten von VR überzeugen.

Zur Verfügung stehen mehrere PlayStation VR und eine HTC Vive Stationen mit zahlreichen Spielen und Anwendungen. Bei einem gemütlichen Treffen am späteren Nachmittag des 18. Mai konnten auch wir uns von der neuen VR Lounge überzeugen und haben euch ein paar Fotos und Infos aus Floridsdorf mitgebracht. Auf der PlayStation VR wurden diverse Actionspiele, aber auch Survival-Adventures ausprobiert, während das Highlight bei allen Journalisten aber die HTC Vive war. Für den entsprechenden Bewegungsfreiraum war gesorgt und so konnte man sich ungehindert als Agent im Stile von Impossible Mission durch eine Forschungseinrichtung hacken, oder als Überlebender in der Wüste gegen jede Menge Zombies zur Wehr setzen. Das Geschehen kann dabei für die Zuschauer auf einer großen Leinwand mitverfolgt werden.

Die VR Lounge steht den Besuchern übrigens vorerst kostenlos zur Verfügung – lediglich eine Vorreservierung auf vr.area52.at ist nötig. Betreut wird das Gaming-Erlebnis von geschulten Mitarbeitern der Area52. Durch die Voranmeldung kann garantiert werden, dass alle Spieler gleichzeitig die VR-Geräte benutzen können. In 2-Stunden Slots können die Besucher alle Spiele nach Lust und Laune ausprobieren und in die virtuelle Realität abtauchen.

Zusätzlich werden Workshops und Seminare für Pädagogen und Jugendarbeiter zum Thema „Virtual Reality und neue Medien“ angeboten. Somit soll auch hier kontinuierliche Weiterbildung geboten werden, wovon auch Kinder und Jugendliche nachhaltig profitieren werden.

Die VR-Lounge der Area52 hat jeden Sonntag von 13:00 – 18:00 Uhr geöffnet.