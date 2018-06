E3 2108: Alle Infos

Die Electronic Entertainment Expo 2018, allgemein auch bekannt als E3 2018, ist die 24. Electronic Entertainment Expo, auf der Hardwarehersteller und Softwareentwickler und Verleger aus der Videospielindustrie den Besuchern und Zusehern neue Produkte vorstellen. Die Veranstaltung findet vom 12. bis 14. Juni 2018 im Los Angeles Convention Center in Los Angeles, Kalifornien, statt. Wir Spieler dürfen uns somit wieder über jede Menge News, Ankündigungen und zahlreiche neue Trailer freuen. Wir haben schon einmal alle wichtigen Infos und Termine für euch zusammengetragen.

Das Highlight der E3 sind wie immer die Pressekonferenzen der großen Publisher: Electronic Arts, Microsoft, Bethesda, Ubisoft, Sony und Nintendo. Nach zwei Jahren Abstinenz hat sich heuer auch Square Enix dazu entschieden, ein eigenes Event zu veranstalten und so sollen die kommenden Spiele nun wieder in einem „Showcase“ präsentiert werden. Gespannt darf man auch wieder auf die „Big Fancy Pressekonferenz“ von Devolver sein, denn dort sollen technologische Innovationen von Devolver Labs vorgestellt, die für das Early-Access-Programm des letzten Jahres verantwortlich ist und das „Werfen von Geld auf den Bildschirm“ zu einer gültigen Zahlungsform gemacht hat. Erneut soll wieder viel Blut fließen und mit Verlust von Menschenleben ist laut Publisher ebenfalls zu rechnen. Aber auch abseits der großen Pressekonferenzen ist auf der E3 alles vertreten was in der Gaming-Branche Rang und Namen hat.

Eine Liste aller Aussteller und Präsentatoren findet ihr hier.

Die Termine der Pressekonferenzen im Überblick

Samstag, 09. Juni 20:00 – EA Play Sonntag, 10. Juni 22:00 – Micosoft Montag, 11. Juni 03:30 – Bethesda

05:00 – Devolver Digital

19:00 – Square Enix

22:00 – Ubisoft Dienstag 12. Juni 00:00 – PC Gaming Show

03:00 – Sony

18:00 – Nintendo

Die Pressekonferenzen im Detail

Electronic Arts

Wann: Samstag 9. Juni – 20:00 Uhr (June 9 at 11:00am PDT)

Infos: http://www.ea.com/play2018/

Live Stream: EA Play 2018 | Youtube

Bestätigte Spiele: Anthem (PC / PS4 / Xbox One), Battlefield V (PC / PS4 / Xbox One)

Microsoft

Wann: Sonntag, 10. Juni um 22:00 Uhr (June 10 at 1:00pm PDT)

Infos: http://www.xbox.com/de-DE/e3

Live Stream: via Mixer

Bestätigte Spiele: Forza Horizon 4 (TBA)

Bethesda

Wann: Montag, 11. Juni um 3:30 Uhr (June 11 at 6:30 pm PDT).

Infos: https://be3showcase.bethsoft.com/

Live Stream: YouTube | Twitch

Bestätigte Spiele: The Elder Scrolls: Legends (PC / Mobile), Fallout 76 (PC / PS4 / Xbox One), Rage 2 (PC / PS4 / Xbox One)

Devolver Digital

Wann: Montag, 11. Juni um 5:00 Uhr (June 11 at 8:00 pm PDT).

Infos: https://www.devolverdigital.com/games/page/

Live Stream: Twitch

Bestätigte Spiele: Serious Sam 4: Planet Badass (PC),

Square Enix

Wann: Montag, 11. Juni um 19:00 Uhr (June 11 at 8:00 pm PDT).

Infos: https://e3.square-enix-games.com/

Live Stream: YouTube | Twitch

Bestätigte Spiele: Kingdom Hearts III (PS4 / Xbox One), Shadow of the Tomb Raider (PC / PS4 / Xbox One)

Ubisoft

Wann: Montag, 11. Juni um 22:00 Uhr (June 11 at 10:00 pm PDT)

Infos: https://www.ubisoft.com/de-de

LiveStream: Twitch | YoutTube

Bestätigte Spiele: Assassin’s Creed Odyssey (TBA), Beyond Good and Evil 2 (TBA), For Honor (PC / PS4 / Xbox One), Skull & Bones (PC / PS4 / Xbox One), Starlink: Battle for Atlas (PS4 / Switch / Xbox One), Tom Clancy’s The Division 2 (TBA), Transference (PC / PS4 / Xbox On)

PC Gaming Show

Wann: Dienstag, 12. Juni um 00:00Uhr (June 11 at 3:00pm PDT)

Infos: http://www.pcgamingshow.com/

Live Stream: Twitch | Facebook | Youtube

Folgender Publisher werden im Rahmen der Show ihre Spiele präsentieren: Sega, Square Enix, Crytek, Double Fine Productions, Hi-Rez Studios, Skydance Media, Digital Extremes, Raw Fury, Klei Entertainment, Modern Storyteller, tinyBuild, Cloud Imperium Games, Starbreeze und 505 Games.

Sony

Wann: Dienstag, 12. Juni um 03:00 (June 11 at 6:00pm PDT)

Info: https://blog.us.playstation.com

LiveStream: Youtube | Twitch | Playstation Live

Bestätigte Spiele: Death Stranding (PS4), Dreams (PS4), Ghost of Tsushima (PS4), The Last of Us Part II (PS4), Spider-Man (PS4)

Nintendo Treehouse Live

Wann: Dienstag, 12. Juni um 18:00 Uhr (June 12 at 9:00am PDT)

Infos: Nintendo.com

LiveStream: Youtube | Twitch | offizielle Seite

Bestätigte Spiele: Pokémon: Let’s Go, Pikachu! and Let’s Go, Eevee! (Switch), Splatoon 2 (Switch), Super Smash Bros. (Switch)

Wie gewohnt werdet ihr hier auf Gamers.at alle News, Infos, Trailer, Ankündigungen sowie eine Zusammenfassung und die Highlights aller Pressekonferenzen der E3 2018 finden.

Also dranbleiben!

Infos zur E3

E3-Webseite: http://www.e3expo.com

E3 live: https://live.e3expo.com/