E3 2109: Alle Infos

Auch 2019 findet die wichtigste Spielemesse der Welt, die Electronic Entertainment Expo 2019 (E3), erneut im Los Angeles Convention Center in Kalifornien statt. Von 11. bis 13. Juni präsentieren die Hardwarehersteller, Softwareentwickler sowie Publisher den Besuchern und Zusehern neue Ankündigungen zu ihren Produkten. Wir Spieler dürfen uns somit wieder über jede Menge News, Ankündigungen und zahlreiche neue Trailer freuen. Auch das Gamers.at Team ist schon sehr gespannt und so haben wir wie jedes Jahr alle wichtigen Infos und Termine vorab für euch zusammengetragen.

Offiziell öffnet die Spielemesse seine Pforten vom 11. bis zum 13. Juni 2019 sowohl für Journalisten als auch für eine begrenzte Anzahl an Nicht-Fachbesuchern. Die wichtigsten Ankündigungen finden aber wie gewohnt bereits am Wochenende vorher bei den Pressekonferenzen der großen Publisher statt. Heuer sind das unter anderem Microsoft, Bethesda, Ubisoft, Nintendo, Square Enix und Devolver Digital. Sony glänzt dagegen heuer mit Abwesenheit und ist nicht auf der E3 2019 vertreten. Auch Electronic Arts veranstaltet heuer keine traditionelle Presseveranstaltung, sondern wird zwei Tage lang diverse Gameplay-Livestreams von der EA Play senden.

Eine Liste aller Aussteller und Präsentatoren findet ihr hier.

Die Termine der Pressekonferenzen im Überblick

Freitag, 07. und Samstag, 08. Juni 18:15 – EA Play mit diversen Gameplay-Livestreams Sonntag, 09. Juni 22:00 – Microsoft Xbox Montag, 10. Juni 02:30 – Bethesda

04:00 – Devolver Digital

19:00 – PC Gaming Show

21:00 – Limited Run

22:00 – Ubisoft Dienstag, 11. Juni 00:00 – AMD E3 Event

03:00 – Square Enix

18:00 – Nintendo Direct, anschließend Tree House

Die Pressekonferenzen im Detail

Electronic Arts

Electronic Arts veröffentlicht heute Line-Up und Zeitplan für den Livestream der diesjährigen EA PLAY 2019: in drei Stunden werden sechs Blockbuster-Franchises in dedizierten Streams präsentiert, um Fans die Spielinhalte so nah wie möglich zu bringen. Der Livestream bildet am 8. Juni um 18:15 Uhr (MESZ) den Auftakt zur diesjährigen EA PLAY im Hollywood Palladium. Jeder Stream wird von einer bekannten Persönlichkeit präsentiert. Im Laufe des Wochenendes folgen zahlreiche weitere Aktivitäten: Fans vor Ort erleben die kommenden Spielehighlights in Demos, tauchen an den zahlreichen Spielstationen selbst ins Geschehen ein, treffen leidenschaftliche Entwickler und vieles mehr.

Wann: Freitag, 07. und Samstag, 08. Juni

Hier ist der vollständige Zeitplan für den Livestream am Samstag:

18:15 Uhr: EA PLAY Opening Show

Opening Show 18:30 Uhr: Star Wars™ Jedi: Fallen Order™

19:00 Uhr: Apex Legendsdez

19:30 Uhr: Battlefield

20:00 Uhr: FIFA 20

20:30 Uhr: Madden NFL 20

21:00 Uhr: Die Sims 4

Infos: http://www.ea.com/play2019/

Live Stream: EA Play 2019 | Youtube

Microsoft

Welches Line-Up Microsoft auf der diesjährigen Konferenz präsentieren wird ist noch nicht bekannt. Phil Spencer verkündetet in einem Twitter-Post lediglich „We have 14 Xbox Game Studios games in the show this year, more first party games than we’ve ever had in the show.“ Ziemlich sicher sind aber neue Details zu Gears 5 und Halo: Infinite.

Auch Inside Xbox wird vor Ort auf der E3 sein und über die spannenden Neuerungen von Xbox berichten. Inside Xbox: Live @ E3 wird in der Nacht von Montag, den 10. Juni, auf Dienstag, den 11. Juni, ab 0.00 Uhr ausgestrahlt. Auch dort werden spannende Ankündigungen, Einblicke in die neusten Spiele-Demos, sowie aufschlussreiche Interviews erwartet.

Wann: Sonntag, 09. Juni um 22:00 Uhr

Infos: http://www.xbox.com/de-DE/e3

Live Stream: via Mixer

Bethesda

Bestätigt hat Bethesda bislang nur neues Gameplay-Material und Infos zu Doom Eternal. Mit Sicherheit sind aber auch The Elder Scrolls und Wolfenstein ein Thema, vor allem da für letzteres mit Youngblood bereits heuer der lang erwartete Nachfolger zu Wolfenstein: The New Colossus erscheinen soll und das VR-Spin-Off mit dem Titel Cyberpilot sogar schon für Juli angekündigt wurde.

Wann: Montag, 10. Juni um 2:30 Uhr

Infos: https://be3showcase.com/

Live Stream: YouTube | Twitch

Devolver Digital

Ob die man die letztjährige „Big Fancy Press Conference“ heuer toppen kann, das bleibt abzuwarten, denn offizielle Ankündigungen gibt es keine. Aber vermutlich wird wieder ein vorab produziertes Video in Form einer Parodie auf die Branche gestreamt.

Wann: Montag, 10. Juni um 4:00 Uhr

Infos: https://www.devolverdigital.com/

Live Stream: Twitch

PC Gaming Show

Die Gästeliste der PC Gaming Show ist noch nicht bestätigt, bekannt ist lediglich, dass 17 der Entwickler, Publisher und Hersteller im diesjährigen Livestream zu sehen sein werden. Zu den Sponsoren der Veranstaltung gehören Epic Games, E-WIN, Frontier, Funcom, Paradox Interactive, Perfect World Entertainment, Rebellion und Tripwire Interactive. Es ist also damit zu rechnen, dass zumindest einiges dieser Firmen ihre Produkte präsentieren werden.

Wann: Dienstag, 10. Juni um 19:00Uhr

Infos: http://www.pcgamingshow.com/

Live Stream: Twitch | Facebook | Youtube

Ubisoft

Das Pre-Show-Event der UbiE3-Konferenz startet bereits am Montag, den 10. Juni um 21 Uhr deutscher Zeit, wo Updates zu Live Games wie Assassin’s Creed Odyssey, For Honor, Trials und Steep vorgestellt werden.

Eine Stunde später gibt es dann die eigentliche UbiE3-Konferenz zu sehen, auf der unter anderem neue Infos zu den bereits enthüllten Titeln Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2 und For Honor vorgestellt werden. Mit weiteren Neuankündigungen und spannende Enthüllungen ist aber zu rechnen. Mehr Informationen zur UbiE3-Konferenz gibt es hier.

Wann: Montag, 10. Juni um 22:00 Uhr

Infos: https://www.ubisoft.com/de-de

LiveStream: Youtube | Twitch | Mixer

Square Enix

Bislang wurden von Square Enix nur neue Infos zu Marvel’s Avengers sowie Dying Light 2 offiziell angekündigt. Aufgrund der Abwesenheit von Sony, dürfte aber ach das Remake zu Final Fantasy 7 ein großes Thema sein.

Infos: https://e3.square-enix-games.com/

Live Stream: sqex.link/e3 |

Nintendo Direct

Diese Präsentation soll euch einen Blick auf die Nintendo Switch-Titel für 2019 gewähren, welche das genau sind wurde aber bislang noch nicht bekannt gegeben. Nach der Nintendo Direct geht es gleich mit dem Nintendo Treehouse Event weiter, bei dem euch drei Tage lang Spielausschnitte aus Nintendo Switch-Titeln gezeigt werden.

Wann: Dienstag, 11. Juni um 18:00 Uhr

Infos: Nintendo.com

LiveStream: Youtube | Twitch | offizielle Seite

Infos zur E3

E3-Webseite: http://www.e3expo.com

E3 live: https://live.e3expo.com/