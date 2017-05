in Blog

Gamers.at vs. You mit Dynasty Feud

Hinter dem Titel „Gamers.at vs. You“ versteckt sich eine Challenge, bei dem einer von euch das Gamers.at-Team herausfordern darf. Das Spiel, das dabei gezockt wird heißt Dynasty Feud, den Key dazu gibt es von uns.

Dynasty Feud ist ein kompetitives, teambasiertes, temporeiches Jump’n’Run-Prügelspiel für 2 – 4 Spieler. Es kann sowohl lokal oder online gespielt werden und verfügt über 40 verschiedene Charaktere, Kills beim ersten Treffer, zahlreichen Kampffähigkeiten und jeder Menge Style. Das Spiel erscheint zwar erst am

Wer diesen haben will, der tritt zunächst der Gamersat Steam-Gruppe bei und postet entweder direkt dort seine Herausforderung oder schreibt eine Mail an redaktion∂gamers.at, Betreff: Gamers.at vs. [Euer Steam-Profilname].

Die Vergabe des Keys erfolgt dann nach dem Zufallsprinzp, und der Gewinner hat dann die Möglichkeit am 17.5.2017 um 20:30 gegen das Gamers.at Team anzutreten. Das Match wird live auf dem Twitch-Kanal unserer Partnerseite gamerschoice.at übertragen.

Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 11.05.2017 um 12:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Vergabe des Keys erfolgt nach dem Zufallsprinzip unter allen eingegangenen Teilnahmen und der oder die Gewinner/in wird in Folge direkt von uns kontaktiert um die Daten für die Zusendung auszutauschen.

