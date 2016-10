Gewinnspiel: Forza Horizon 3

Es gibt wieder was zu gewinnen!

Beantwortet einfach folgende, einfache Frage und sichert euch mit etwas Glück das Spiel Forza Horizon 3 für die Xbox One!

Welchen Kontinent dürft ihr diesmal unsicher machen?

Schickt uns die richtige Antwort einfach per Mail an gewinnspiel@gamers.at, Betreff: ReCore! Schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Um eure Chancen noch weiter zu steigern, könnt ihr auch bei unserem Facebook-Gewinnspiel mitmachen – der Gewinner wird aus dem Pool beider Möglichkeiten gezogen. Mehrfachteilnahmen (also hier und auf Facebook) sind dabei gern gesehen.

Teilnahmeschluss ist der 14.10.2016 um 12:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Mitarbeiter von Gamers.at und Microsoft sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mehrfachteilnahmen sind erlaubt, erkannbare Teilnahmen von Gewinnspielportalen werden von der Verlosung ausgenommen. Die Verlosung erfolgt nach dem Zufallsprinzip unter allen eingegangenen Teilnahmen und der oder die Gewinner/in wird in Folge über Facebook oder Email direkt von uns kontaktiert um die Adressdaten für die Zusendung auszutauschen.