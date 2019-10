Gewinnspiel: Gewinnt Karten für die Vienna Comic Con 2019!

Bereits zum fünften Mal findet am 23. und 24. November 2019 die Vienna Comic Con statt und bietet uns einmal mehr großartige Stargäste, spannende Shows und mehr rund um alles, was das Nerd-Herz begehrt. Holt euch bei uns einen Vorgeschmack auf die Messe und gewinnt 2 x 2 Wochenend-Tickets!

Treffen mit Sean Astin, Frank Miller und Co.

Das Herzstück einer jeden Comic Con sind ihre fantastischen Gäste und auch heuer kann sich das Staraufgebot aus den Bereichen Entertainment, Comics und Cosplay wieder sehen lassen.

Aus Film und TV dürft ihr so diesmal Sean Astin (Herr der Ringe, The Goonies, Stranger Things), Steven Seagal (Hard to Kill, Alarmstufe: Rot, Machete), David Bradley (Harry Potter, Game of Thrones, Doctor Who), Alex Kingston (Doctor Who, Emergency Room, Arrow), Chris Klein (American Pie, The Flash), Thomas Brezina (Tom Turbo, Die Knickerbocker Bande), Harry Melling (Harry Potter) und Jack Dylan Grazer (It/It Chapter 2, Shazam!) treffen.

In Sachen Comic-Gästen holt man sich indessen unter anderem Zeichen-Legende Frank Miller (Sin City, Batman: The Dark Knight Returns, Spectacular Spider-Man, Daredevil), den ersten deutschen Lucky Luke-Zeichner Markus „Mawil“ Witzel, Disney-Zeichner/Art Director Ulrich Schröder (Mickey Maus, Donald Duck) sowie Jim Balent (Catwoman), während ihr euch bei den Cosplay-Stars neben weiteren Kostümmeistern auf Anni the Duck, Hidory und Nikita Cosplay freuen dürft.

Showprogramm für Groß und Klein

Neben den Panels, Autogramm- und Fotostunden der Stars gibt es auf der diesjährigen Comic Con auch wieder ein umfangreiches Programm für Jung und Alt. Thomas Brezina leitet so beispielsweise am Sonntag einen Ratekrimi, in der Roleplay Corner darf das ganze Wochenende lang gespielt werden, beim Cosplay Contest dürfen eure eigenen Kostüme präsentiert werden und zahlreiche Shows, wie beispielsweise Lichtschwert-Schaukämpfe, interaktive Lesungen und mehr sorgen zusätzlich dafür, dass euch garantiert keine Minute lang langweilig sein wird.

Drittes Jubiläum für die Vienna Challengers Arena

Freunde des eSports können auf der VIECC 2019 zudem auch bereits zum dritten Mal Teil der Vienna Challengers Arena werden. Einmal mehr warten hier aufregende Turniere, diesmal in Super Smash Bros. Ultimate/Melee, Tekken 7 und Mortal Kombat 11. Den Gewinnern winken auch dieses Jahr ansehnliche Preisgelder sowie die Chance, sich für weitere Meisterschaften zu qualifizieren.

Gewinnt 2 x 2 Wochenend-Tickets für die Vienna Comic Con 2019

Wer die VIECC 2019 jetzt auf keinen Fall verpassen möchte, der hat die Chance, 2 x 2 Wochenend-Tickets für die Messe zu gewinnen.

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die untenstehende Gewinnspiel-Frage zu beantworten und schon seid ihr dabei! Für weitere Chancen könnt ihr zudem unsere zugehörigen Beiträge auf facebook und Instagram liken.

Gewinnfrage:Welchen Charakter spielte Sean Astin in Der Herr der Ringe?











Sie erklären sich einverstanden, daß ihre Daten zur Bearbeitung ihrer Anfrage verwendet werden. Alle weiteren Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluss ist der 17. November 2019.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb von 5 Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Email an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.