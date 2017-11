Gewinnspiel: Pirates of the Caribbean: Salazars Rache

Captain Jack Sparrows sticht nun auch im Heimkino endlich wieder in See und wir haben das passende Gewinnspiel dazu. Wir verlosen eine Blu-ray und DVD für Pirates of the Caribbean: Salazars Rache.

Über Pirates of the Caribbean: Salazars Rache

Nach sechs Jahren lichtet Captain Jack Sparrows endlich wieder den Anker, denn dann segelt der fünfte Teil der erfolgreichen Piraten-Saga „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ auf die heimischen Bildschirme! Hier trifft der verschrobene Kapitän mit Schlagseite auf seinen bisher erbittertsten Widersacher: Den verfluchten spanischen Piratenjäger Captain Salazar! Dieser ist erst dank Sparrow in die missliche Situation seines untoten Daseins gekommen und macht seit seiner Befreiung aus dem „Teufelsdreieck“, samt seiner ungemütlichen Crew und seinem gefräßigen Schiff, der „Silent Mary“, Jagd auf ihn.

Mehr über Pirates of the Caribbean: Salazars Rache findet ihr in unserem Heimkinoreview.

Was kann ich gewinnen?

1 x Blu-ray „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“

1 x DVD „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:

Gewinnfrage: Welcher Schauspieler spielt den verfluchten spanischen Piratenjäger Captain Salazar?















Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluß ist der 17. November 2017.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten, Mitarbeiter von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb einer Woche an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird der nächstgereihte Gewinner verständigt.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Email an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.