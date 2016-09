in Blog

Gewinnspiel zum Star Wars Fanfilm “Regrets of the Past”

Österreich ist per se jetzt nicht unbedingt die große Film-Metropole. Dass hier trotzdem großes Entstehen kann – vor allem auch mit “kleinen” Mitteln, zeigt Regrets of the Past. Ein Star Wars Fanfilm von Regisseur Bernhard Weber und Produzentin Laura Hermann, die ein insgesamt 150 Menschen umfassendes Team zusammenstellen und ihren persönlichen Traum eines eigenen Star Wars Films realisieren konnten. Mehr Infos zum Streifen findet ihr hier.

Wir haben nun das Vergnügen, gemeinsam mit den Machern des Films, SpielQuadrat sowie mit freundlicher Unterstützung des Hollywood Megaplex Gasometer, 30 Karten für das nächste Screening zu vergeben – also 15 mal zwei Stück, um genau zu sein.

Alles was ihr tun müsst um eine der Karten für das Event am 22. September 2016 um 20 Uhr zu gewinnen, ist uns eine Email mit dem Betreff “RotP” an gewinnspiel@gamers.at zu schicken und darin folgende, einfache Frage zu beantworten:

Wie heißt die Heldin des Films?

Einsendeschluss ist heute in einer Woche – der 17.09.2016 um 12:00 Uhr. Wir wünschen viel Glück.

Hier – quasi zur Einstimmung – noch der Trailer: