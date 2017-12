Mobile Games – Spielspaß für unterwegs #5

Nach einer etwas längeren Pause melden wir uns mit einem neuen Teil unser beliebten Serie „Mobile Games – Spielspaß für unterwegs“ zurück. Im nunmehr 5. Teil haben wir wieder aktuelle, schon ältere aber durchaus interessante Mobil-Games ausprobiert, die wieder jede Menge Spielspaß versprechen.

Dieses Mal bietet unsere Übersicht einen bunten Mix von mobilen Games aus den Bereichen Adventure, Arcade, Strategie und Geschicklichkeit. Allesamt sind Free2Play-Spiele, die entweder Werbung enthalten oder im Spiel zusätzliche Inhalte oder Spielehilfen gegen bare Münze erworben anbieten.

KISS Rock City

Österreichs Spieleentwickler Sproing hat kürzlich sein neues Mobile Games KISS Rock City veröffentlicht. KISS Rock City steht im App Store und bei Google Play weltweit kostenlos zum Download bereit. Das Spiel wurde in enger Zusammenarbeit mit der Rock‘ n‘ Roll-Band KISS und Epic Rights, dem exklusiven Lizenzgeber von KISS, entwickelt.

KISS Rock City ist ein humorvolles Adventure, das Spielern die Anstrengungen um den Aufbau einer legendären Rockband wie KISS selbst erleben lässt. Die Spieler müssen sich von einer kleinen Bar zur internationalen Bühne hocharbeiten, können dabei mit original KISS Hits spielen um durch Geschicklichkeit, clevere Geschäftsabschlüsse und die Hilfe ihrer Mentoren von KISS Ruhm, Reichtum und Groupies zu erlangen. Kein humorvolles Rock Star Klischee wird dabei ausgelassen, während Spieler sich mit verrückten Bandmitgliedern, gemeinen Rivalen, fluchenden Managern und anderen eigenwilligen Charakteren herumschlagen – Unterhaltung garantiert!

Durch die enge Zusammenarbeit mit Paul Stanley und Gene Simmons konnte Sproing sicherstellen, dass die KISStory mit viel Liebe zum Detail berücksichtigt wurde. Aktuelle Ereignisse rund um KISS finden laufend den Weg in das Spiel, um es stets aktuell und spannend zu halten.

Am Anfang war ich skeptisch, aber das Adventure macht durchaus Spaß, so gilt es als junger Musiker oder Musikerin sich im Musikbusiness einen Namen zu machen. So gilt es nicht nur Songs zu performen, sondern auch im Abenteuer voranzukommen, neue Gegenstände, Kleidung und natürlich Musikinstrumente zu erlangen sowie Erfahrungspunkte zu sammeln. Im Spiel gibt es jede Menge cooler Songs, die man spielen kann, hier gilt es im richtigen Moment Notenbuttons zu drücken oder zu verbinden um die beste Punktezahl zu erreichen. Gar nicht so einfach. Gegen bare Münze kann man jederzeit neue Kleidung und Instrumente erwerben, mit der nötigen Geduld kommt man aber auch so im Spiel voran. Für alle Musikfans ist das Game auf jeden Fall eine Empfehlung wert und motiviert für einige Zeit zum Rockstar zu werden.

Golden Axe Classic

Mit Golden Axe hat SEGA vor kurzem einen ganz besonderes Klassiker zurückgebracht – der Spielhallen- und Mega Drive-Hit kann ab sofort kostenlos auf Smartphones und Tablets gespielt werden.

Also schön den nervigen Trollen in den Hintern treten und die blauen Tränke einsammeln. Manche Dinge ändern sich eben nie.

Death Adder hat das Schloss überfallen und den König und die Prinzessin gefangen genommen – jetzt liegt es in Deiner Hand, sie zu befreien. Golden Axe ist ab sofort im Rahmen der SEGA Forever Collection erhältlich und steht als kostenloser Titel mit Werbeeinblendungen zur Verfügung. Diejenigen, die den Kampf gegen Death Adder wagen, können das Spiel nun kostenlos aus dem App Store für iPhone und iPad sowie Google Play Store für Android-Geräte herunterladen.

Golden Axe kam ursprünglich 1989 für das SEGA Mega Drive auf den Markt und wurde damals von Makoto Uchida entwickelt, der für einen weiteren berühmten Mega Drive-Titel bekannt ist: Altered Beast. In Golden Axe können die Spieler unter drei starken Helden wählen, um gegen Death Adder in den Kampf zu ziehen: Gilius Thunderhead, dem Axt-schwingenden Zwerg, Ax Battler, dem Barbaren mit Breitschwert oder Tyris Flare, der Amazone mit mächtigen Zauberkräften. Sammel-Items wie zum Beispiel Tränke und Zaubersprüche helfen dabei, Death Adder zu besiegen und Frieden zurück nach Yuria zu bringen. Per zukünftig erscheinenden Updates werden die SEGA Forever-Spiele übrigens mit Multiplayer-Fähigkeiten ausgestattet – bald könnt Ihr Yuria also mit Unterstützung von Freunden, Verwandten oder sogar Eurem Sitznachbarn im Bus retten!

Wer das Gekloppe noch von früher kennt, dem sei gesagt es macht im Prinzip genauso viel Spaß wie damals und ist auch noch genauso schwer zu meistern. Die eingeblendete Werbung stört jetzt nicht so sehr und der Retro-Sound ist gut auf die neuen Geräte umgesetzt worden, genauso wie die Pixelgrafik des Originals. Wer als mit Wehmut an alte Zeiten zurückdenkt, sollte mal einen Blick auf Golden Axe riskieren.

Titan Slots III

Es wird Zeit auch wieder mal ein Slot-Game in unserer Übersicht zu besprechen. Titan Slots II von Entwickler Game Mania Studios, erhältlich für Android und iOS bietet mehr als nur eine einfache Slot-Machine. Das Spiel wurde um einen Story-Modus erweitert, der eure Spielfigur nach dem Erreichen bestimmter Ziele einen Level aufsteigen lässt. So gilt es mit gestellten Aufgaben Sterne zu erlangen, max. 3 sind pro Aufgabe möglich. Die Grafik wurde dabei sehr detailreich gestaltet, sowohl die die Slotmachine selbst als auch die Umgebungsgrafiken und Spielfiguren wurden mit sehr vielen Details ausgestattet. Um noch etwas mehr Abwechslung ins Spiel zu bringen, können einerseits Resourcen wie Diamanten, Erz und Kristalle gesammelt werden und das eine oder andere Bonusgame lässt euch mit etwas Glück zusätzliche Gewinne abstauben. Mit fortschreitender Spieldauer darf der Spieler auch Gebäude, wie z.B. eine Drachenhöhle bauen. Um die Fertigstellung dieser neuen Gebäude zu beschleunigen können Diamanten verwendet werden, die wie könnte es anders sein, auch gegen bare Münze erworben werden können.

Zwischen den Spielen wird immer wieder mal Werbung eingeblendet, manchmal auch mittendrin, das ist durchaus lästig, aber bei den meisten Free2Play-SPielen üblich, manchmal ist es mehr störend, manchmal weniger. Alles in allem macht der Slot aber durchaus Spaß und motiviert durch das Level-System die gestellten Aufgaben erledigen zu wollen, was allerdings nicht ganz so einfach ist. Die Ziele sind nämlich unterschiedlich und die zu Beginn zur Verfügung gestellte Summe an Spielgeld schwindet zusehends. Wem es vielleicht zu wenig Thrill verschafft nur um Spielgeld zu spielen kann sich auch an „erwachsenen“ Slotmachines z.B. von Lapalingo.com versuchen, es stehen auf der Plattform zahlreiche Slotmachines mit unterschiedlichen Themengebieten zur Auswahl, diese können auch vorher als Demo direkt im Browser ausprobiert werden.

Catan Universe

Catan Universe ist für iOS und Android erhältlich. Mit Catan Universe können Spieler gegen alle anderen Catan-Fans weltweit antreten, egal ob auf PC, Mac, iOS- oder Android- Gerät. Jeder Spieler braucht nur einen Account, um immer und überall zu neuen Inseln aufzubrechen – egal ob am heimischen Computer oder mit dem Smartphone im Zug. Das Brettspiel „Die Siedler von Catan“ kennen wohl die meisten von euch, mittlerweile nur mehr „Catan“ genannt ist von Spieleautor Klaus Teuber und es existieren mittlerweile zahlreiche Spielerweiterungen und.

Wie beim Original-Brettspiel auch, müssen die Spieler bei Catan Universe Straßen und Städte bauen und geschickt mit Rohstoffen handeln, um Herrscher über Catan zu werden. Neue Grafiken sollen dabei ein echtes Spieltisch-Gefühl vermitteln. Die App steht prinzipiell kostenlos zur Verfügung und das Basis-Brettspiel kann ohne Anmeldung gegen zwei Spieler gespielt werden, ebenso wie das Einführungsspiel des Kartenspiels „Das Duell“. Weitere Inhalte können über die Einführung „Ankunft auf Catan“ freigeschaltet werden. Zudem können erspielbare Schriftrollen eingesetzt werden, um Erweiterungen und andere Spielinhalte für begrenzte Zeit zu nutzen. Das gesamte Basisspiel sowie die kompletten Erweiterungen sind auch als einmalige In-App-Käufe erhältlich. Alle erworbenen und freigeschalteten Inhalte stehen den Spielern auf jeder unterstützten Plattform zur Verfügung, auf der sie sich mit ihrem Catan Universe Account einloggen.

Die Siedler von Catan haben wir in netter Runde sehr gerne gespielt und tun es auch heute noch, so war ich dann doch ziemlich gespannt wie eine mobile Umsetzung des Brettspiels funktionieren würde. Ohne bare Münze zu investieren lässt sich eigentlich nur die Einführung bzw. ein Online-Match gegen zwei andere Spieler spielen. Dieses Partien machen einerseits zwar durchaus Spaß, das Spiel hat aber auch seine Macken. So lassen sich manche Elemente auf dem Smartphone-Schirm nur mit Mühe anklicken das nervt, genauso wie das der Räuber unverhältnismäßig oft auftaucht. Kann man probieren als Fan des Brettspiels, ist aber kein Muß.

FAZIT

Ich hoffe wir haben dieses Mal wieder eine Mischung interessanter Mobilgames für euch zusammen gesucht und es war für den einen oder anderen ein spannendes Game dabei. Uns persönlich hat beim Testen dieses Mal KISS Rock City am meisten überzeugt, es macht einfach Spaß sich als Rockstar zu versuchen. Aber Spielspaß bieten eigentlich fast alle und sind einen Download durchaus wert, denn ausprobieren kostet ja beim Free2Play-Prinzip nichts.