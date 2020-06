Mobile Games – Spielspaß für unterwegs #7

Was würden wir nur ohne Mobile Games machen, sei es um die Wartezeit beim Arzt oder die Busfahrt zur Arbeit zu verkürzen. Da passen am besten kurzweilige Spiele, die man schnell mal zwischendurch spielen kann. Wir haben uns dieses Mal im Teil 7 der Serie drei aktuelle Actiongames vorgenommen und für euch getestet.

Die Auswahl der Games ist rein zufällig, außer das sie wie gesagt zur Kategorie Action gehören, kürzlich im Store erschienen sind und aufgrund der geringen Downloadgröße auch recht schnell heruntergeladen werden können.

HellCopter

HellCopter ist ein neues 3D-Shooter-Spiel für Smartphones und Tablets. Der Spieler springt dabei in einen Helikopter und muss Geiselnehmer töten, die sich in einem Hochhaus verschanzt haben. Der Helikopter fliegt von Stockwerk zu Stockwerk rund um das Gebäude und mittels versch. Waffen wird durch die Fenster auf die Kriminellen geschossen. Es stehen dabei unendlich Munition zur Verfügung und durch simples Tappen auf die Gegner wird gezielt und abgefeuert. Anfangs nur mit einer Pistole bewaffnet, kann man durch das Abschließen von Levels Geld verdienen und sich im Shop bessere Waffen besorgen, die mehr Schuss abfeuern und mehr Durchschlagskraft besitzen. Schießt man im Gebäude gezielt auf Sprengstoffkisten- oder Benzinfässer, töte die Explosion alle Gegner im Raum und demoliert diesen auch gleich ordentlich. Das ganze Szenario ist im Vektorlook schön in Szene gesetzt und glänzt zwischendurch immer wieder mit der einen oder anderen Zeitlupe.

Ist man nicht schnell genug und der Gegner kann zurück feuern, ist die Mission beendet und man muss von vorne beginnen. Das Game stellt allerdings im späteren Verlauf auch Schilde zur Verfügung und der Spieler kann auch wiederbelebt werden um weiterspielen zu können. Das Ganze natürlich nur wenn man sich die entsprechenden Werbebanner zu Gemüte führt. Später gibt es dann auch noch neue Outfits für die eigene Spielfigur und andere Ausrüstungsgegenstände. Die Maps werden mit der Zeit naturgemäß im schwerer zu bewältigen und man muss sich dann gleich auf Gegner in mehreren Stockwerken konzentrieren um niemanden zu übersehen. Auch sollte man aufpassen nicht versehentlich auf die Geiseln zu schießen.

Das Game basiert dabei auf keinem Pay-to-win System sondern blendet zwischen den Level immer wieder besagte Werbung ein, die dann nach einiger Zeit doch etwas nervt. Kleiner Tipp, wer sich das sparen möchte, kappt die Internetverbindung seines Smartphones. Leider gibt es pro abgeschlossenem Level am Ende recht wenig Geld und es dauert sehr lange bis man an die wirklich guten Waffen kommt. HellCopter ist definitiv ein Spiel für Zwischendurch, schön um etwas Dampf abzulassen, auf Dauer ist es dann doch ein wenig repetitiv, aber immerhin spaßig umgesetzt.

Wer jetzt gleich Losballern möchte, HellCopter ist erhältlich im Google Play oder im Apple App Store gratis zum Download.

WinWing

WinWing ist im Prinzip ein klassisches Arcade Shoot’em Up Ballerspiel, wie wir es schon von vielen anderen Vertretern kennen, allerdings kombiniert mit vielen Upgrade-Fähigkeiten und einem Mehrspieler-Modus. Zuerst mit einem einfachem Propellerjet aus dem 2. Weltkrieg ausgerüstet wirft man sich in klassischer „1944“-Balleraction in die Schlacht und bekommt es vertikal scrollend mit allerlei schießwütigen Raumschiffen zu tun. Zu Beginn noch recht einfach steigt der Schwierigkeitsgrad rasant an. Während des Spiels kann man Powerups wie verbesserte Kanonen, Schilde oder Gesundheit einsammeln um im Kampf gegen den Bossgegner gerüstet zu sein.

Die Umsetzung des Spiels ist wirklich gelungen und wartet mit einer farbenfrohen Grafik, gelungenen Effekten und passenden Soundeffekten auf. Während des Spiels gilt es dringend benötigte Münzen aufzusammeln, die notwendig sind um Flugzeug und Waffen aufzurüsten. Was bei den vielen Geschossen der Feinde gar nicht einfach ist. Dafür kommt ab und zu ein Versorgungsschiff vorbei und erlaubt uns ein Powerup oder mehr Health einzusetzen. Zusätzlich besitzt das Game ein Level-Up System um mit Erfahrungspunkten neue Fähigkeiten freischalten zu können. Neben den Münzen gibt es auch Diamanten zu verdienen, diese sind brauchbar um Schatztruhen versch. Qualität öffnen zu können. Darin befinden sich seltene Ausrüstungsgegenstände, die im Kampf dringend benötigt werden.

Wer denn noch bare Münze ausgeben möchte, kann dies nicht nur online im CasinoHEX Österreich tun, sondern auch bei WinWing und bekommt dann z.B. ein moderneres und besseres Flugzeug im Kampf gegen die Aliens. Zusätzlich wartet das Game mit zahlreichen Events, Ranglisten, einem Glückrad, Tagesbelohnungen und weiteren Möglichkeiten auf sich mit anderen Spielern zu messen. So kämpft man sich Welle gegen Welle an Gegnern voran um an bessere Ausrüstung zu kommen.

Wenn es auch recht schwer ist, uns hat die Ballerei ganz gut gefallen, mit Reaktionsschnelligkeit und Geduld kommt man auch, ohne Geld auszugeben, im Spiel voran. WinWing ist erhältlich im Google Play oder im Apple App Store gratis zum Download.

Zombiner Zombiner ist ein actionreiches Survivalgame für Zwischendurch. Es bietet 2 versch. Spielmodi, primär ist man als Zombie in einem Hochhaus unterwegs und muß auf den einzelnen Büroetagen möglichst viele Mitarbeiter beißen und damit ebenfalls in Zombies verwandeln. Als Belohnung gibt es Diamanten aufzusammeln, die verwendet werden können um neue Gebiete freischalten zu können. Die Steuerung ist recht simpel und man wuselt mit dem Finger am Schirm den Menschen nach um sie zu erwischen. Dabei gibt es das eine oder andere Powerup, wie z.B. „Speed“ um schneller voranzukommen. Allerdings sind in den Etagen auch Hindernisse platziert, damit es nicht ganz so einfach ist. So infiziert man Stock für Stock die Menschen, bis das ganze Hochhaus abgeschlossen ist, dann geht es zum nächsten Stadtteil. Dazwischen können noch versch. Skins zusammengesammelt werden, die der eigenen Spielfigur ein anders Aussehen verleihen. Wem das Infizieren langweilig wird, kann sich im Survival-Modus auch als Mensch versuchen und muss dann möglichst lange vor den Zombies fliehen. Leider nervt die viele Werbung zwischendurch gewaltig, dafür kann das Game auch ohne Internetverbindung gespielt werden, also ideal z.B. um sich im Flugzeug die Reisezeit vertreiben zu können. Ach, ja und ohne Internetverbindung hat das ganze den Vorteil, dass auch keine Werbung eingeblendet wird. Allerdings bekommt man damit auch nicht die Möglichkeit auf Extra-Diamanten.

Den kurzweiligen aber etwas monotonen Titel gibt es im Google Play oder im Apple App Store gratis zum Download.

FAZIT

Im siebenten Teil unser Mobile Games-Reihe haben wir uns ausschließlich der Action verschreiben und drei Spiele getestet die dazu einladen, sich z.B. im Wartezimmer beim Arzt oder bei einer Zugfahrt gut die Zeit vertreiben zu können. Kurzweilige und schnelle Action ist damit garantiert, wobei uns besonders WinWing gut gefallen hat, es motiviert auch auf längere Dauer, während vor allem Zombiner, aber auch HellCopter in Summe dann doch zu wenig Abwechslung bieten.