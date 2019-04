Modding Special: Super Smokin‘ Sexy Mods für Devil May Cry 5

Dante im klassischen Outfit, Nero mit DMC4-Frisur, V in den Fußstapfen Eric Dravens, Trish als Nevan aus DMC3 oder Lady komplett in Schwarz – das sind nur einige der Custom-Anpassungen, die fleißige Modder bisher für Devil May Cry 5 veröffentlicht haben, und täglich kommen mehr hinzu. Wir stellen euch die coolsten bisher erschienen Mods für das stylishe Hack’n’Slay vor.

ACHTUNG: Der folgende Artikel beinhaltet Spoiler zu Devil May Cry 5. Falls ihr das Hauptspiel noch nicht durch habt, empfehlen wir euch, an dieser Stelle das Spiel zu starten, den restlichen Tag zu zocken und erst nach Mission 18 weiterzulesen.

Intro: Was sind Mods überhaupt und wie nutzt ihr sie?

Wer neu in der Welt des PC-Gamings ist oder einfach noch nie auf die Idee gekommen ist, Mods zu benutzen, der sollte sich hier unbedingt ein wenig einlesen – alleine schon deshalb, weil euch sonst jede Menge Spielspaß entgeht.

Mods oder Modifikationen (Anpassungen) sind aus dem heutigen PC-Gaming gar nicht mehr wegzudenken: Von alternativen Kostümen, Waffen und sonstigen Gegenständen über Custom Sound-Sets, Graphik-Upgrades und eigenen Button-Layouts bis hin zu komplett neuen Charaktermodelle und angepassten Levels – wenn es cool ist, findet sich garantiert ein begabter Modder, der es in die Tat umsetzt. Und nicht nur die Spieler haben etwas davon, auch die Entwickler, denn Mods machen nicht nur richtig Spaß, sie sorgen auch dafür, dass Spiele mehr und länger gezockt werden.

Um diese Custom-Veränderungen an den Graphik- und Gameplay-Files eines Spiels vorzunehmen, nutzt man am besten einen sogenannten Mod Manager; welcher am geeignetsten ist, hängt dabei vom jeweiligen Spiel ab bzw. bieten einige Entwickler auch die direkte Einbindung von Mods über den Steam Workshop an. Im Fall von Devil May Cry 5 braucht ihr vorwiegend den Fluffy Manager, den ihr euch hier (gratis) runterladen könnt. Im Anschluss geht ihr auf Modding-Seiten wie – allen voran – nexusmods.com und ladet euch dort die entsprechenden Modding-Dateien – im Normalfall ebenfalls kostenfrei – herunter. Hier kommt ihr direkt zu allen Nexus Mods zu Devil May Cry 5.

Wie ihr sie installiert, steht traditionell direkt auf der Seite des entsprechenden Mods. Für DMC5 müsst ihr die Mod-Dateien in der Regel einfach genau wie sie sind, also als .rar-Datei, oder entpackt im Ordner /Games/DMC5/Mods in eurem Fluffy Manager Verzeichnis ablegen, den Manager starten, und dann könnt ihr per simplem Druck auf die entsprechende Schaltfläche jeglichen Mod aktivieren bzw. auch wieder deaktivieren, ohne selbst irgendetwas in den Datei-Ordnern des Hauptspiels herumkopieren zu müssen.

Achtung: Achtet darauf, dass einige Mods nur in bestimmten Spielmodi funktionieren (steht ebenfalls auf der entsprechenden Mod-Seite; ladet ihr Mods im falschen Modus, kann das das Spiel zum Absturz bringen) bzw. dass sich Mods auch gegenseitig überschreiben können. Ihr könnt also etwa gleichzeitig einen Mod für Dantes Haare sowie einen für seine Kleidung verwenden, aber beispielsweise den Mod, der seinen Mantel kurz macht, nicht mit einem anderen, der die Farbe anpasst, kombinieren, da beide auf dieselben Dateien zugreifen.

Alles klar? Dann auf zu den eigentlichen Mods …

Neue Charakter-Looks

Der Hauptteil aller Mods für DMC5 sind neue Kostüme sowie alternative Skins für die Haupt- und Nebencharaktere des Spiels. Während einige Mods dabei, den Ex-Kostümen direkt im Spiel gleich, lediglich die Farben anpassen, verwandeln andere Nero, Dante, V und Co. in bekannte Figuren aus anderen Franchises, ihre früheren Versionen aus vorigen Serienteilen und mehr.

It’s a me, Dante

Da hat wohl jemand seinen Hut im falschen Spiel vergessen …

Mod-Name: Cappy – Dr. Faust Replacement

Erstellt von: xx123manxx

Neruto

Nero am Weg zur nächsten Japano-Con

Mod-Name: Neruto EX Skin

Erstellt von: Ringotaker

The Demon-Crow

„Just paint your face,“ the Shadow(s) smile(s) …

Mod-Name: Draven V

Erstellt von: Creelien

Trivan

Na, wer hat sie vermisst?

Mod-Name: Nevan Trish

Erstellt von: FlairDarkSlayer

The Lady in Black (and Red)

Wenn Lady Dante nachstrebt …

Mod-Name: Red Black Lady

Erstellt von: DMC5MOD

Nico ohne Brille

Ob mit oder ohne Brille, Nico bleibt badass

Mod-Name: Nico without Glasses

Erstellt von: Angelwar2000

Griffon als Papagei

Griffon nach drei Tagen beim Holi-Fest

Mod-Name: Griffon Parrot

Erstellt von: Gosetsu

DMC trifft auf DC

Am I a joke to you?

Mod-Name: Clown Prince V and Quinzel Griffon

Erstellt von: Creelien

Der Mod für alle, denen DMC zu freizügig war

Ja, solche Leute gibt es auch …

Mod-Name: Fully clothed Lady and Trish

Erstellt von: FluffyQuack

… und jener für alle, für die es ruhig noch ein wenig freizügiger hätte sein können

Schon in Ordnung, wir verstehen euch

Mod-Name: Coatless V

Erstellt von: Angelwar2000

Legendary Dark Knight Sparda

Wenn Dante in die Fußstapfen von Papa tritt …

Mod-Name: Sparda Devil Trigger

Erstellt von: Crazy Potato und EvilLord

Frisurentausch 1

Dante als Vergil …

Mod-Name: Dante Backward Hair (Vergil Hairstyle)

Erstellt von: Resilixia

Frisurentausch 2

… und Vergil als Dante

Mod-Name: Vergil Hair Down (Dante Haircut)

Erstellt von: Resilixia

Frisurentausch 3

… oder „Nero’s Bad Hair Day“

Mod-Name: Nero DMC4 Hair

Erstellt von: Shigu

Vergil is Legion

Für alle, die gar nicht genug von ihm bekommen können

Mod-Name: Everyone is Vergil

Erstellt von: InsanityIsHope

Selbstfindung

Wenn Vergils eine Hälfte, verkleidet als kompletter Vergil, auf die Suche nach Vergils anderer Hälfte geht …

Mod-Name: Playable Vergil

Erstellt von: CJ Elliott

Lady Dante

Und mit einem weiteren kleinen Trick, wird auch Lady spielbar … oder so ähnlich

Mod-Name: Playable Lady

Erstellt von: FluffyQuack

Alternative Waffen

Nicht nur die Charaktere, auch die Waffen werden natürlich gerne ausgetauscht – gegen Neues, Altbewährtes und teilweise wunderbar Seltsames …

Anspruchsvolle Lektüre

Immer dieselben Gedichte zu lesen, wird einfach irgendwann langweilig …

Mod-Name: V Book My Little Pony Edition

Erstellt von: Gosetsu

Dämonenarm 2.0

Nur weil er abgerissen wurde, muss man noch lange nicht darauf verzichten …

Mod-Name: Devil Bringer

Erstellt von: Natsu-Ken

Affentheater

Für den kleinen Hunger zwischendurch

Mod-Name: Devil Breaker Monkey Business

Erstellt von: Gosetsu

Kettensägen-Schaufel

Die Geheimwaffe gegen Dämonen schlechthin …

Mod-Name: Shovel Knight

Erstellt von: Vortygon

Rückkehr der Legende

Für sentimental-nostalgische DMC-Spieler

Mod-Name: Sparda to Rebellion

Erstellt von: Vortygon

Pretty in purple

Damit die Waffen sich nicht mit dem Devil Trigger schlagen …

Mod-Name: Flair Dante

Erstellt von: FlairDarkSlayer

Sound-Anpassungen

Nicht nur optisch, auch in Sachen Audio könnt ihr euch mit den Mods zu Devil May Cry 5 austoben …

Super smokin‘ bored

Schlechter Tag? Dann passt den Sprecher doch eurem Motivationslevel an …

Mod-Name: Bored Style Announcer

Erstellt von: Burg

Dummy Thicc Solid Snake

Da hat David Hayter doch tatsächlich auch an einem Mod mitgewirkt – und wartet, bis ihr hört, wie genau …

Mod-Name: Solid Snake Style Announcer

Erstellt von: Burg und David Hayer

Neue alte Mucke

Falls euch die Songs aus DMC3 einfach besser gefallen …

Mod-Name: Three Additional tracks from DMC3

Erstellt von: FanDMC

Für mehr MOTIVATION

Vergil MOTIVIERT euch …!

Mod-Name: Insanity’s Vergil Style Announcer

Erstellt von: InsanityIsHope

Sonstige Mods

Und dann wären da noch diese hier …

Dead Weight and Definitely Not Vergil

Die definitiv total richtigen Beschreibungen eben …

Mod-Name: The Dead Weight

Erstellt von: Gosetsu

Für Screenshot-Enthusiasten

Ein kleiner Mod, um das Logo in den Screenshots loszuwerden …

Mod-Name: Logo Remover

Erstellt von: ZER0M4NCER

SIE SIND ÜBERALL

Falls euch der Hell and Hell Modus noch nicht schwer genug ist, könnt ihr es ja einfach hiermit versuchen …

Mod-Name: Oops – All Furies

Erstellt von: Tehfeels

Übung macht den Meister

… und falls ihr genau umgekehrt ständig an den drei lästigen Furies auf Ebene 70 scheitert, ladet ihr euch stattdessen diesen Mod hier runter

Mod-Name: Bloody Palace Trainer

Erstellt von: keyofdarkness55

Na, euren Lieblings-Mod für Devil May Cry 5 gefunden? Oder kennt ihr noch coolere als hier? In zweiterem Fall lasst uns gerne in den Kommentaren davon wissen!