Monatsrückblick Juli und August

Der Sommer ist fast vorbei und wir zeigen euch in unseren Video-Monatsrückblicken was ihr eventuell verpasst habt.

Gleich mehrere Hitzewellen führten dazu, dass der meteorologische Sommer 2017 zu den wärmsten der 251-jährigen Messgeschichte gehört. Also viel zu heiß zum zocken! Bevor der Gaming-Herbst aber so richtig losgeht, zeigen wir euch in unseren beiden Monatsrückblicken, was ihr eventuell im Juli und August verpasst habt.

Wie gewohnt präsentieren wir dazu in unserem YouTube-Kanal eine Zusammenfassung über alle Spiele, die wir im jeweiligen Monat getestet haben und das in Form von unkommentierten Trailern, inklusive unserem Fazit.

Zu unseren Highlights im Sommer gehörten sicher die „kleine Schwester“ von Uncharted 4, Uncharted: The Lost Legacy, sowie die PSVR Version von Superhot VR oder das österreichische Adventure The Lion’s Song. Aber auch unter den Spielen die bei uns keine guten Kritiken bekommen haben, sind einige interessante Titel dabei.

Um nichts mehr zu verpassen, abonniert ihr am besten gleich unseren YouTube-Kanal. Wer es weiterhin lieber in schriftlicher Form haben will, findet unsere Reviews in gewohnter Weise unter diesem Link.

Monatsrückblick Juli

Monatsrückblick August