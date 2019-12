VR-Escape-Room für die ganze Familie: Xmas Story

Ich und meine treuen Escape-Room-Mitstreiter durften uns mal wieder einen neuen VR-Raum anschauen, diesmal passend zur Jahreszeit ganz weihnachtlich und bestens geeignet für große wie kleine Weihnachtselfen: Xmas Story von ARVI.

Weihnachtsmann auf Abwegen

Weihnachten steht vor der Tür, die Elfen arbeiten fleißig in der Werkstatt, nur der Weihnachtsmann, der ist nirgends zu sehen. Der rot gekleidete, bärtige Hohoho-Mann ist mit seinem Schlitten nämlich unglücklicherweise vom Kurs abgekommen und hat sich verfahren – und so liegt es nun an euch, die letzten Geschenke in der weihnachtlichen Werkstatt am Nordpol fertigzustellen, den Ersatz-Schlitten startklar zu machen und zu guter Letzt Santa Claus selbst wieder den Weg nachhause und weiter zu den Schloten der Kinder zu leuchten.

Zuckersüßes VR-Abenteuer für Kinder und Junggebliebene

Xmas Story ist das ideale Einsteiger-VR-Spiel für kleine Abenteurer: Witzige Rätsel, eine unglaublich niedliche, aber detailreiche Optik, süße Sound-Effekte, Interaktionen mit den Elfen und mehr warten hier auf Kinder, die mit ihren Eltern oder auch alleine auf Abenteuer am Nordpol gehen wollen.

Der Schwierigkeitsgrad ist dabei alterskonform genau richtig und die Aufgaben abwechslungsreich – vom Bauen eines Schneemanns über das Bemalen von Spielzeug mit Santas magischen Maschinen bis hin zum Schwingen von Zauberstäben, um einen gigantischen Christbaum bunt zu erleuchten.

Ganz besonders gut hat uns zudem die Präsentation gefallen: Alles wirkt wundervoll weihnachtlich und trifft genau den richtigen Punkt zwischen comichaft und realistisch – und ohne zu viel verraten zu wollen: Wer den Großteil der Rätselaufgaben hinter sich gebracht hat, den erwartet noch ein ganz besonders eindrucksvolles Spektakel.

FAZIT

Wenn ihr mit euren Kindern noch nach einer tollen weihnachtlichen Beschäftigung der etwas anderen Art sucht oder eurem Partner bzw. eurer Partnerin, den Großeltern, Eltern, Tanten oder Onkeln mal etwas Zeit einräumen wollt, um ihren eigenen Christkind-Tätigkeiten nachzugehen, dann ist Xmas Story der ideale Zeitvertreib. Spielen kann jeder ab 6 Jahren und das Abenteuer dauert, je nachdem, wie lange ihr mit Rätseln, Basteln oder einfach nur Umsehen und Staunen verbringen wollt, zwischen 30 und 60 Minuten. Von uns gibt es jedenfalls ein weihnachtliches Daumen hoch!

Xmas Story gibt es bei Virtual Reality Vienna:

Hütteldorfer Str. 22 / Ecke Costagasse

1150 Wien

Telefon: +43 681 813 825 42

E-Mail: office∂virtualrealityvienna.at

Mehr Infos unter www.virtualrealityvienna.at