Weihnachts-Gewinnspiel 2017

Alle Jahre wieder freuen wir uns im Dezember auf das nahende Weihnachtsfest und natürlich auch auf das eine oder andere passende Geschenk für kalte Winternächte. Da spielt Gamers.at doch gerne auch Christkind und so haben wir für euch eine schöne Bescherung in Form eines großen Gewinnspiels.

Wir haben dazu bei unseren Sponsoren und Partnern angeklopft und einige wirklich schöne und hochwertige Preise für euch bekommen. Das Gamers.at Christkind bringt euch mit etwas Glück das eine oder andere Spiel, coole Goodies, spannende Filme oder neue Gaming-Hardware für euren PC. Also nicht verpassen und am besten gleich mitmachen, ihr könnt euch über folgende Gewinne freuen:

Gewinne

Goodies von Activision

zu Call of Duty WWII Gerahmte Bilder, Military-Bag, Sweater, Geldbörse, Pins, Kaffeetasse und Powerbank Goodies von Bethesda T-Shirts, Poster, Pins, Schlüsselanhänger, Karten, Schilder uvm. von The Evil Within 2, PREY, Wolfenstein II und Fallout 4 Goodies von EA Sports FIFA18 Fanschal, Schlüsselbänder, Kugelschreiber, FIFA 18 T-Shirt, EA Sports Notizbuch, EA Sports Flaschenöffner

Games

1x Xbox Live Membership für 3 Monate

1x Dead Rising 4 für Xbox One + Metall Cover

1x Assassins Creed Origins für Xbox One

1x Just Dance 2018 für PS4

1x Gear.Club Unlimited für Nintendo Switch

1x Mario+Rabbids Kingdom Battle für Nintendo Switch 1x Super Smash Bros für 3DS

1x Yoshis Wooly World für 3DS

1x Mario Sports Superstars für 3DS

1x Monster Hunter Stories für 3DS

1x Monster Hunter Generations für 3DS

1x Fire Emblem Warriors für New 3DS

Filme von Disney

Doppelpack Cinderella/ Schöne und das Biest [DVD], Cap und Capper [BR], Dumbo [BR], Fantasia [DVD], Tarzan [DVD], 101 Dalmatiner [DVD], Die Kühe sind los [DVD], Die Hexe und der Zauberer [BR], Das Dschungelbuch [BR], Aristocats [DVD], Bolt [DVD]

Hardware

1x Lioncast LK300 RGB Gaming-Keyboard

1x Lioncast LM20 Gaming Maus

1x Speedlink Omnivi Gaming Maus

1x Speedlink Ultor Gaming-Keyboard

1x Speedlink Atecs Mousepad 1x OMEN by HP Headset 800

1x OMEN by HP Mousepad 300 XL

1x Logitech G613 Gaming-Keyboard

1x Trust GXT 188 Laban Gaming Maus

LK300 RGB Gaming-Keyboard [Lioncast]

Lioncast Tastaturen mit Radiant Backlight Technology, wie die LK300 RGB, verfügen über eine besonders starke LED-Beleuchtung jeder einzelnen Taste. Zusammen mit der Steuerungs-Software können Sie genau definieren, welche Tasten wie beleuchtet sein sollen. Das bedeutet: Nie mehr daneben greifen, auch wenn es einmal hektisch wird! Präzise Befehlsabfolgen erlauben auch die fünf Makrotasten, die ganz einfach einzeln per Software konfiguriert werden. Zauber, Kombos und mehr sind so nur noch einen Tastendruck entfernt und immer schnellstmöglich abgefeuert. Hinzu kommen sechs Spezialtasten zur Steuerung von Multimediafunktionen. Denn auch außerhalb des Games ist die LK300 RGB immer in ihrem Element. Hiermit starten, pausieren und stoppen Sie Musik oder Videos, regeln Lautstärke, aktivieren den Ruhezustand oder starten die Suchfunktion. Das Design der LK300 RGB ist einzigartig in ihrer Klasse. Die solide Aluminium Frontplatte sorgt zusammen mit gummierten Standfüßen für sicheren Halt auch in hitzigen Gefechtssituationen. Außerdem sieht es extrem edel aus, wenn die LED-Effekte sich in dem gebürsteten Metall spiegeln. Das Kabel haben wir mit einer Textil-Ummantelung versehen, damit es einerseits stabil ist, aber dennoch genug Flexibilität bietet und jahrelangen Spielgenuss problemlos mitmacht.

LM20 Gaming-Maus [Lioncast]

Auf der Suche nach einer ProGaming Maus mit Laser-Sensor kommst Du an der Lioncast LM20 nicht vorbei. Mit 16400 dpi arbeitet sie hochpräzise und bietet Dir maximale Kontrolle. Die Form der Gaming Mouse schmeichelt Deiner Hand, sodass stundenlanges Zocken problemlos möglich ist. Die Unterseite der Gamer Maus ist auf bestmögliche Gleitfähigkeit ausgelegt. Die LM20 verfügt über Omron Mikroschalter, die für ein müheloses Bedienen der neun Tasten sorgen. Definiere über die Software Makros, die Du bei Deinen Lieblingsspielen mit einem Mausklick geschickt einsetzen kannst, um Deine Gegner zu eliminieren. Es sind fünf unterschiedliche Profile speicherbar, die über eine weitere Taste auf der Unterseite der Maus gewechselt werden können.Zur Lioncast LM20 Zocker Maus gehört ein Weight Tuning System, das aus acht Gewichten besteht. So kannst Du die Maus noch besser an Deine individuellen Bedürfnisse anpassen. Zugleich ist die Maus LED-beleuchet – diese Funktion und viele weitere (z.B. Abtastrate und Zeigergeschwindigkeit) lassen sich leicht über die übersichtliche Software einstellen.

OMEN by HP Headset 800 [HP]

Das OMEN by HP Headset 800 bietet Gamern durch seine leichte Kopfhöhreraufhängung einen besonders angenehmen Tragekomfort. Nebenbei sorgen ein Treiber mit einem Durchmesser von 53-mm für einen kristallklaren Klang und das DTS Headphone:X®1-Profil für ein einzigartiges Surround-Sound-Erlebnis auch bei intensivem Gaming. Das Mikrophon kann vollständig angepasst und eingeklappt werden und ermöglicht somit einwandfreie Kommunikation, auch wenn es nicht genutzt wird. Lautstärke und Stummschaltung lassen sich ganz einfach über die integrierten Steuerelemente regulieren und störende Hintergrundgeräusche werden dank der bequemen Ohrmuscheln aus Kunstleder ausgeblendet. Auch die Kabel des OMEN by HP Headset 800 sind durch eine geflochtene Ummantelung geschützt und somit besonders strapazierfähig.

OMEN by HP Mousepad 300 (XL) [HP]

Das OMEN by HP Mousepad 300 wurde für maximale Präzision entwickelt. Durch seine rutschhemmende Gummiunterlage werden unruhige Mausbewegungen verhindert. Die glatte Stoffoberfläche bietet eine optimale Oberflächenreibung, ist auf optische Sensoren von Gaming-Mäusen abgestimmt und optimiert dadurch die Mausbewegungen. Mit einer Dicke von 4mm hält es mehr als 250 km an Mausbewegungen stand und bietet durch seine Größe reichlich Platz für flüssige Bewegungen, auch bei niedrigen DPI-Einstellungen.

OMNIVI Gaming Mouse [Speedlink]

Die OMNIVI Gaming Mouse bündelt Funktion, Komfort und Präzision in einem ausgewogenen Ausstattungspaket. Unter anderem definieren die farbenprächtige Beleuchtung, eine stabile Aluminium-Basis, vier Daumentasten und der extrem genaue, optische 12.000-dpi-Sensor die OMNIVI als neuen Standard in Gamer-Kreisen. Zehn programmierbare Tasten halten eure Gegner auf Abstand: Nutzt die umfangreiche Programmierfunktion, um eure individuellen Gaming-Stil auf das Spiel abzustimmen. Und werdet dann Zeuge, wie die selbst kreierten Makros durch einen einzigen Tastendruck entfesselt werden, um Nahkampf- oder Distanz-Attacken, Waffenwechsel oder Zauber herbeizuführen.

ULTOR Illuminated Mechanical Gaming-Keyboard [Speedlink]

Nahkampf oder Flächenschaden, Zauber oder Basenausbau. Mit dem ULTOR Illuminated Mechanical Gaming Keyboard individualisiert ihr euer Gaming-Profil, erstellt vielschichtige Makros und potenziert euer Kampfrepertoire um ein Vielfaches. Mechanische Kaihua-Kailh-Red-Tastenschalter und ein aufs Wesentliche reduziertes Design mit Aluminium-Basis garantieren Langlebigkeit, während der opulente Treiber, n-Key-Rollover-Technik und die einstellbare Polling-Rate das Gamer-Herz höher schlagen lassen. Um Ihren Gegnern auch im chaotischen Kampfgetümmel die Lebenspunkte abzusaugen, sind die Haupt-Tasten blau beleuchtet, die wesentlichen Gaming-Tasten erstrahlen in hellem Weiß. Das sorgt für optimale Übersicht – trotz Tunnelblick und Dunkelheit.

ATECS Soft Gaming-Mauspad XXL Black [Speedlink]

Ein Mousepad, das seine Größenbezeichnung XXL wahrlich verdient — mit seiner stolzen Größe von 100 × 50 Zentimetern bereitet das ATECS XXL euch auf großartige Spielerlebnisse vor. Schnell aufgerollt ist das ATECS leicht zu transportieren und dient gleichzeitig auch für Tastatur und Gaming-Zubehör als Unterlage. Die besonders glatte Oberfläche kommt einem schnellen Gaming-Stil zugute, ultraschnelle Mausbewegungen werden exakt umgesetzt und Reibungsverluste entstehen gar nicht erst. Die Maus gleitet sanft auf der Oberfläche und das bei ausgezeichneter Reaktionsgeschwindigkeit. Gigantisch dimensioniert für großartige Gaming-Erfahrungen.

GXT 188 Laban Gaming-Maus [Trust]

Die GXT 188 Laban ist eine ergonomische Pro-Gaming-Maus mit hochpräzisem Sensor und voller RGB-LED-Beleuchtung. Der Sensor bietet eine Auflösung von max. 12.000 DPI. Die RGB-LED-Beleuchtung (mit Regenbogen-Wellen-Effekt) ist über die spezielle Software vollständig einstellbar genauso wie Tasten und Makros. Die Maus besitzt einen Onboard-Speicher für 5 Gaming-Profile und eine Gummibeschichtung für einen verbesserten Griff. Dazu gibt es glatte reibungsarme Gleitpads für eine optimale Performance. Wir haben die Gamingmaus in einem Testbericht auf Gamers.at ja ausführlich getestet und waren nicht nur über das Preis/Leistungsverhältnis begeistert.

G613 – Kabellose mech. Gaming-Tastatur [Logitech]

High-Performance-Gaming – Die G613 ist eine kabellose Tastatur der nächsten Generation und wurde für Gamer entwickelt, die sowohl die Hochleistungsfunktionen mechanischer Switches als auch die Freiheit von kabellosem Spielspaß genießen möchten. Die G613 ist ausgestattet mit der kabellosen LIGHTSPEED™-Technologie für eine superschnelle Signalrate von 1 Millisekunde und Bluetooth® für Multi-Host-Konnektivität, fortschrittlicher mechanischer Romer-G-Performance, 6 programmierbaren G-Tasten und beeindruckender Akkulaufzeit. Mit nur 2 AA-Batterien bietet die G613 bis zu 18 Monate Spielspaß.

Wir bedanken uns recht herzlich bei den Sponsoren Activision, Bethesda, Electronic Arts, Nintendo, UbiSoft, Xbox, Anuman, SPEEDLINK, Lioncast, Trust, Logitech, HP und Disney Presse-Team – alphaaffairs.

Wie kann ich gewinnen?

Das Mitmachen ist ganz einfach, die Gewinnfrage richtig beantworten und das Formular vollständig ausfüllen. Bitte unbedingt eine korrekte Anschrift eintragen, an diese wird euch im Gewinnfall nämlich auch der entsprechende Preis zugeschickt – eine alternative Zustelladresse könnt ihr in der Anmerkung angeben! Solltet ihr einen besonderen Wunsch für einen der obigen Gewinne haben, bitte auch das unter Anmerkung eintragen und vielleicht bringt euch das Gamers.at Christkind ja genau euer Wunschgeschenk! Um eurer Gewinnchancen zu erhöhen, könnt ihr zusätzlich die Gewinnfrage auch in unseren Social-Media Kanälen beantworten:

Gewinnfrage: Wie viele rote Kugeln sind auf unserem Weihnachtsbaum zu sehen?



















Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluß ist der 24. Dezember 2017.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb einer Woche an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Post an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.