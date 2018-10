Filmkritik: Johnny English – Man lebt nur dreimal

So viele gute Schauspieler, so viel schauspielerisches Talent in so kurzer Zeit und so unwürdig zu verheizen, ist wohl das bemerkenswerteste an diesem Film, der ansonsten als Agenten-Komödie versagt und maximal für ein paar seichte Slapstick Lacher sorgen kann. Schneller vergessen als man Johnny English sagen kann.

_____________________________________________________



Originaltitel: Johnny English Strikes Again

Start: 18.10.2018

Länge: 88 Min

Regie: David Kerr

Cast: Olga Kurylenko, Rowan Atkinson, Michael Gambon, Emma Thompson, Jake Lacy, Charles Dance, Ben Miller, Edward Fox