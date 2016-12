AREA 52 Hi-Rez Expo – Tickets gewinnen!

Anfang 2017 startet die Hi-Rez Expo in Atlanta, in Kooperation mit den Hi-Rez Studios veranstaltet die AREA52 eine exklusive, zweitägige, Public Viewing und eSport Party. Ein ausgiebiges Rahmenprogramm mit Turnieren, Verlosungen und speziellen Preisen erwartet euch an diesen zwei Tagen in Wiens bester Gaming Lounge.

Die gesamte AREA52 wird, am 07. und 08. Jänner 2017, ausschließlich Hi-Rez Besuchern zur Verfügung stehen. Bis zu 70 Personen können, pro Tag, an diesem exklusiven Event teilnehmen. Tickets gibt es bei den Veranstaltern direkt, als auch bei uns zu gewinnen. Der Eintritt ist für die angemeldeten Besucher kostenlos, für all jene die in SMITE oder Paladins Outfit erscheinen gibt es ein gratis AREA52 Tagesticket dazu.

2×5 Tickets zu gewinnen Die Plätze sind heiß begehrt und auch schnell weg. Wir haben für jeden Tag der Veranstaltung 5 Tickets. Mit einem Ticket erhält man gratis Eintritt und folgendes: Paladins PS4 Alpha Key (Xbox One und PS4)

SMITE Tactics PC Founder Pack

SMITE Odyssey Chest Roll

Paladins Colossal Chest Roll Wer auf jeden Fall dabei sein möchte, schickt uns einfach per Email folgende Daten: Vor- und Nachname sowie seine Email-Adresse. Die Gewinner werden dann schriftlich direkt von den Veranstaltern verständigt! Einsendeschluß ist Montag der 2. Jänner 2017!

Das Rahmenprogramm ist gefüllt mit eigenen SMITE, SMITE Tactics und Paladins Turnieren, einem eigens für euch eingerichteten Public Viewing Raum, dem AREA52 Kino, und zahlreichen Verlosungen. Verköstigt werdet ihr mit leckeren Göttertoasts und Götterpunsch, leckeren Keksen und einer SWC Göttertorte (Sonntag) von Sanny’s eSport Torten, solange der Vorrat reicht.

Als Event-Teilnehmer habt ihr bereits gewonnen, von den Hi-Rez Studios könnt ihr ein SMITE- und Paladins Loot Pack gewinnen. Alpha Keys für Paladins auf der PS4, Alpha Keys für SMITE Tactics und SMITE/Paladins Chest Rools erhält jeder Besucher des Events. Zusätzlich gibts auch noch SMITE Tactics Founder Packs für alle Teilnehmer. Verlost werden täglich Gunnar Gaming Gutscheine, Razer Hardware, PaySafe Card Codes und 1500 SMITE Gems sowie 800 Paladins Crystals. Für Turnierspieler gibt es darüber hinaus noch weitere großartige Preise.

SMITE

SMITE ist Free to play und wird auf der Xbox One gespielt werden, zu gewinnen gibt es sowohl am Samstag als auch am Sonntag je 800 Gems für den ersten Platz, weitere 400 Gems erhalten die beiden Zweiten, für den Abschluss auf Platz drei gibt es 200 Gems auf das SMITE Konto. Zusammen mit der Verlosung geht es insgesamt um sage und schreibe 5800 Gems die innerhalb von zwei Tagen ausgespielt werden.

PALADINS

Paladins wird an die Teilnehmerzahl angepasst, bietet jedoch für 5vs5 Turniere den größten Unterhaltungsfaktor. Wenn wir von 5v5 ausgehen, geht es, in den zwei Tagen, um sagenumwobene 17.200 Paladin Crystals, die Hi-Rez der Österreichischen Community zur Verfügung stellt. Es werden sämtliche PC-Stationen für euch vorbereitet an denen ihr Paladins ohne Umschweife Spielen könnt. Alle PlayStation 4 Konsolen sind für euch mit der Paladins Alpha ausgerüstet, es steht euch frei die PS4 Version ausgiebig zu testen.

SMITE TACTICS

SMITE Tactics ist ein rundenbasiertes Strategiespiel bei dem ihr das Kommando über verschiedene Götter und ihre Streitmacht übernehmt. Achtet auf das Terrain um eure Truppen effektiv einzusetzen. Auf den 10 Rechnern im Razer VIP Raum der AREA52 habt ihr die Gelegenheit das Spiel kennen zu lernen, darüber hinaus erhält jeder ein SMITE Tactics Founder Pack.

Hi-Rez Expo – Exklusives Event



Termin: 07. und 08. Jänner 2017 Uhrzeit: Samstag: 14:00 – 22:00 Uhr

Sonntag: 11:00 – 19:00 Uhr Anmeldung AREA52: info@area52.at Anmeldung Partner: Hi-Rez

Gamers.at

Gunnar Eintritt: kostenlos

solange der Vorrat reicht Public Viewing: SWC World Championship

Wir wünschen euch viel Vergnügen mit der Hi-Rez Expo in der AREA52.