in eSport

AREA25: NHL 17 – Opening Event

Für Eishockeyfans beginnt eine neue Ära auf der PlayStation 4, das neue NHL 17 kommt mit zahlreichen neuen Features und Modi auf den Markt um für noch mehr Unterhaltung zu sorgen. Besucher der NHL 17 Opening Party erhalten EA Goodies und können das Spiel den ganzen Tag in der AREA52 kostenlos testen.

Es lohnt sich also einen genaueren Blick auf den neuesten Eishockey Titel zu werfen.

NHL 17 Opening Event – Kostenloser Eintritt!

Einer der neuen Modi in NHL 17 dreht sich um die offiziellen Nationalteams, im World Cup of Hockey führst du dein Land auf das Eis um den bedeutendsten Titel im Eishockey zu erobern. Draft Champions erlaubt es dir die Spannung des Fantasy Drafts mit Superstar Picks zu erleben und deine Mannschaft sofort im Einsatz zu erleben. Wer gerne hinter den Kulissen die Fäden in den Händen hält ist beim Franchise Modus genau richtig, sämtliche Entscheidungen obliegen dem Spieler, selbst der Heimatort des Teams kann gewechselt werden.

Das Gameplay wurde ebenfalls überarbeitet, die Torhüter entscheiden sich je nach Position, Winkel und der Schusssituation für eine Parade oder blocken die Angreifer mit ihrem Körper. Auf dem Eis wird um jeden Zentimeter gekämpft, in den zahlreichen Duellen kann eure Schlägerhaltung über Sieg oder Niederlage entscheiden. Dank der neuen Check Mechanik obliegt es ganz eurem Ermessen ob ihr den Gegenspieler gegen die Bande drückt, ihn abdrängt oder einen ordentlichen Check verpassen wollt.

NHL 17 – Opening Event – Informationen



Spiel: NHL 17 Plattform: PlayStation 4 Termin: 16. Oktober 2016 Uhrzeit: 11:00 Uhr – 19:00 Uhr Anmeldung: Am Eventtag vor Ort Special: Kostenloser Eintritt für NHL 17 Spieler

EA Goodies für alle Teilnehmer

Sämtliche Konsolen sind mit PlayStation Plus ausgestattet

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Vergnügen und Erfolg!