AREA52: LoL – Wintercup 2017

Eines der erfolgreichsten Spiele mit internationalen Turnieren und einer breiten Zuschauerzahl in zahlreichen Live-Streams könnt ihr bereits zu Jahresbeginn in der AREA52 genießen. Im zweitägigen Community Event habt ihr wieder die Chance zu brillieren. Die Teams werden am Samstag (5vs5) und Sonntag (3vs3) vor Ort zusammengestellt.

Am 14. Jänner 2016 kann sich jeder Anmelden der gerne League of Legends spielt. Die 5on5 Teams werden vor Ort gebildet und treten in spannenden Kämpfen gegeneinander an. Gespielt wird das Turnier in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr, der genaue Modus wird am Turniertag entschieden.

Für den Sonntag haben die Veranstalter ein 3on3 Turnier geplant, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr werdet ihr eure beste Leistung benötigen. Bereits in der Pick & Ban Phase kann ein Match entschieden werden, wählt die stärksten Helden und holt euch den Sieg. Der genaue Turniermodus hängt ebenfalls von der Teilnehmeranzahl ab und wird vor Ort entschieden werden.

Aufgewertet wird das Turnier durch den neuen Public Viewing Bereich, seht euch die Spiele im Live-Stream vor Ort an. Die Damen und Herren von StreamingXP werden die Turniere moderieren und die Zuseher vorzüglich unterhalten. Zusätzlich erhalten die Turniergewinner (Sa und So) jeweils 25 Euro Codes von paysafecard als Preis.

LoL – Wintercup 2017 – Turnierinformation

Spiel: LoL Plattform: PC Modus: 5on5 (Samstag)

3on3 (Sonntag)

Je nach Teilnehmerzahl:

BO3/BO5

Gruppen/KO Runden Termine: Preise: 14.01.2016

15.01.2016Jeweils 25 Euro Paysafecards

(pro Person für das Siegerteam) 14:00 – 22:00 Uhr

11:00 – 19:00 Uhr Anmeldung: info@area52.at Anmeldedaten: Vorname

Nachname

Account

Alter

Telefonnummer

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Vergnügen und Erfolg!