in eSport

AREA52: Madden NFL 17 – Opening Event

Mit zahlreichen überarbeiteten und neuen Features kommt Madden NFL 17 in die AREA52. Besucher der Madden NFL 17 Opening Party erhalten EA Goodies und können das Spiel den ganzen Tag kostenlos testen. Es lohnt sich also einen genaueren Blick auf den neuesten Football Titel zu werfen.

NHL 17 Opening Event – Kostenloser Eintritt!

Die komplette Aufmachung des Spiels wirkt authentischer als je zuvor, bereits die Geräuschkulisse vermittelt das Gefühl direkt im Stadion zu sitzen. Neue Kameras, Wiederholungen und spielentscheidende Szenen tragen ihren Teil dazu bei das Spiel realistischer erscheinen zu lassen. Ihr als Spieler seid dabei stets im Mittelpunkt, zeigt was in euch steckt.

Mit den neuen Spezialmoves habt ihr es in Zukunft leichter durch die gegnerische Defense zu brechen, zeitgleich unterstützt euch der Laufassistent um Lücken in der Abwehr zu finden. Auf der Gegenseite bietet das neue Gap-Play die Möglichkeit Vorstöße eurer Kontrahenten zu verhindern. Die KI bietet euch für jeden Spielzug einige Plays an, ihr habt die Wahl, den Rest erledigt eure Defense.

Madden NFL 17 – Opening Event – Informationen

Spiel: Madden NFL 17 Plattform: PlayStation 4 Termin: 23. Oktober 2016 Uhrzeit: 11:00 Uhr – 19:00 Uhr Anmeldung: Am Eventtag vor Ort Special: Kostenloser Eintritt für Madden NFL 17 Spieler

EA Goodies für alle Teilnehmer

Sämtliche Konsolen sind mit PlayStation Plus ausgestattet

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Vergnügen und Erfolg!