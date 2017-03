in eSport

AREA52: Overwatch – Frühlingscup 2017

Blizzard hat schon viele erfolgreiche Spiele hervorgebracht, eines davon ist unter dem Namen Overwatch bekannt. Kommt zu unseren Freunden in die AREA52 und nehmt am Overwatch Community Turnier teil. Gewinnt Razer Preise und lasst euch im Live-Stream feiern.

Der Overwatch Frühlingscup findet am 25. März 2017, in der Zeit von 14:00 bis 22:00 Uhr, in der AREA52 statt. Die Teams werden vor Ort zusammengestellt, der Turniermodus richtet sich vor allem nach der Anzahl der Teilnehmer. Dank der vollwertig ausgestatteten PC Plätze braucht ihr lediglich gute Laune mitzubringen.

Für die Spieler geht es um wertvolle Preise aus dem Hause Razer, via Verlosung habt ihr die Chance Gaming Goodies und ein Razer Kraken Headset zu ergattern. Damit niemand leer ausgeht haben die Veranstalter noch ein weiteres Goodie für euch vorbereitet, jeder Teilnehmer erhält ein wunderschönes Razer T-Shirt für seine Gaming Kollektion. Den gesamten Tag über könnt ihr das Turnier im Public Viewing Bereich oder von zu Hause aus mitverfolgen. Die Damen und Herren von StreamingXP werden euch stets auf dem Laufenden halten.

Overwatch – Frühlingscup 2017 – Turnierinformation



Spiel: Overwatch Plattform: PC Modus: an Teilnehmeranzahl angepasst Termin: 25. März 2017 Uhrzeit: 14:00 Uhr – 22:00 Uhr Voraussetzung: Mindestalter 12 Jahre PEGI Einstufung Anmeldung: E-Mail an info ∂ area52.at mit folgenden Daten:

Vorname

Nachname

Alter

Telefonnummer Oder am Turniertag vor Ort

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Vergnügen und Erfolg!