in eSport

Crusaders of Light – Gewinner des 400.000$-Raid-Wettbewerbs

Der von NetEase (NASDAQ: NTES) ausgerichtete Wettbewerb um den schnellsten Dungeon-Run hat in einem spannenden Wettrennen gegipfelt, in dem sich Team Ascension mit einer Zeit von drei Minuten und 25.73 Sekunden als Sieger durchsetzen konnte. Damit ist das Team als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgegangen und konnte 400.000 $ Preisgeld einstreichen – 10.000 $ für jeden Spieler.

Koordiniert wurde das Team von „Helpmeplox“ aus Oceanside Kalifornien. Die Gewinner haben nach 136 Versuchen den schnellsten Raid geschafft. Am Ende lagen die Ergebnisse der besten drei Teams sehr nah aneinander. Die Sieger konnten den Wettbewerb mit weniger als einer halben Sekunde Vorsprung für sich entscheiden, während die Drittplatzierten nur sechs Sekunden länger gebraucht haben.

Der Wettbewerb um den schnellsten Dungeon-Raid wurde von 13. Juli bis 10. September zur Feier der Veröffentlichung von Crusaders of Light veranstaltet. Der Titel ist das erste vollumfängliche Mobile-MMORPG von NetEase. Crusaders of Light kann plattformübergreifend mit demselben Charakter auf iOS, Android und, via Facebook Gameroom, auf PC gespielt werden.

„Helpmeplox“, Anführer des Gewinnerteams, sagte: „Teamwork ist in jedem guten MMO immens wichtig. Dieser Sieg ist die Definition von Teamwork. Unser kompletter Server hat alle Differenzen beigelegt und sich ganz objektiv darauf konzentriert den Wettbewerb zu gewinnen. Wenn man versucht mit 40 Leuten diesen Dungeon zu bewältigen, muss man als Team zusammenarbeiten – ganz ehrlich, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Tatsache, dass so viele andere großartige Teams so gute Zeiten gepostet haben, hat uns angespornt noch viel härter zu kämpfen.“

13.467 Spieler haben versucht Fort Desolation im Heroic Mode zu bezwingen

451 40-Spieler-Teams haben den Dungeon abgeschlossen

17 Gilden von 9 unterschiedlichen Servern aus aller Welt haben es auf das Leaderboard geschafft

Erster Platz:

Gilde Ascension

Server Thundercall Forest (US-West Coast)

Zeit 03.25.7344

Gilde Immortals

Server Fertile Gorge (US-East Coast)

Zeit 03:26.1073

Gilde Levelz

Server Blazing Plains (Europe)

Zeit 03:32:4233

Crusaders of Light bietet seinen Spielern eine wundervolle 3D-Fantasy-Welt, zahlreiche Möglichkeiten Fähigkeiten und Crafting anzupassen, herausfordernde Dungeons und, zum ersten Mal auf Mobile, Raid für 40 Spieler. Crusaders of Light kann kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Neue Updates für den Titel werden noch diesen Herbst erscheinen.

Der Titel kann für iOS, Android und PC heruntergeladen werden: http://crusadersoflight.link/downloadnow