CS:GO – Frühlingscup 2017

Es gibt gute Nachrichten für alle CS:GO Enthusiasten, Anfang März habt ihr die Chance ein Community Turnier in der AREA52 zu bestreiten. Gewinnt Hardware vom beliebten Hersteller Razer und zeigt der Welt was in euch steckt. Für all jene die nicht dabei sein Können gibt es einen Live-Stream von StreamingXP.

Der CS:GO Frühlingscup findet am 05. März 2017, in der Zeit von 11:00 bis 19:00 Uhr, in der AREA52 statt. Gespielt wird in vor Ort erstellten Teams, die Teamgröße richtet sich nach der Anzahl an Spielern am Event Tag. Der Modus wird gemeinsam mit den Spielern ausgewählt, um ein unterhaltsames Turnier zu garantieren.

Für die Spieler geht es um wertvolle Preise aus dem Hause Razer, via Verlosung habt ihr die Chance Gaming Goodies und eine Razer Blackwidow Tastatur zu ergattern. Damit niemand leer ausgeht haben wir noch ein weiteres Goodie für euch vorbereitet, jeder Teilnehmer erhält ein wunderschönes Razer T-Shirt für seine Gaming Kollektion. Den gesamten Tag über könnt ihr das Turnier in unserem Public Viewing Bereich oder von zu Hause aus mitverfolgen. Die Damen und Herren von StreamingXP werden euch dabei gekonnt unterhalten.

CS:GO – Frühlingscup – Turnierinformation



Spiel: CS:GO Plattform: PC Modus: an Teilnehmeranzahl angepasst Termin: 05. März 2017 Uhrzeit: 11:00 Uhr – 19:00 Uhr Voraussetzung: Mindestalter 18 Jahre PEGI Einstufung Anmeldung: E-Mail an info@area52.at mit folgenden Daten:

Vorname

Nachname

Alter

Telefonnummer Oder am Turniertag vor Ort

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Vergnügen und Erfolg!