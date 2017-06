Die Austrian Nintendo Gaming League

Die Austrian Nintendo Gaming League bietet sämtlichen Nintendo Spielern Österreichs eine Plattform um sich in einem sowohl kompetitiven, als auch freundschaftlichen Rahmen miteinander zu messen. Gespielt wird um den Staatsmeistertitel, der am Ende der Saison an den stärksten Spieler verliehen wird.

Unterteilt ist die Austrian Nintendo Gaming League in mehrere Challenges, die jeweils sechs Wochen lang dauern, darüber hinaus gibt es eintägige Turniere, an denen die Teilnehmer weitere Punkte für ihr Ranking sammeln können.

Sämtliche Nintendo Turniere und Challenge Tage in der AREA52, Wiens größter Gaming Lounge, sind für alle Teilnehmer kostenlos. Das aktuelle Ranking wird in regelmäßigen Abständen auf der Homepage http://www.austrian-ngl.at veröffentlicht. Für sämtliche Austrian Nintendo Gaming League Turniere gilt die PEGI Alterseinstufung und die österreichische Staatsbürgerschaft als Teilnahmevoraussetzung.

Lizensierte und ausgebildete ESVÖ Schiedsrichter werden euch an sämtlichen Turniertagen zur Seite stehen. In Kooperation mit dem Partner Nintendo Österreich, sorgen die Veranstalter für einen reibungslosen Ablauf der einzelnen Events. Eine großartige Turnierserie mit tollen Preisen erwartet euch im Zuge der Austrian Nintendo Gaming League. Wer also interessiert ist, am besten öfter vorbeischauen auf der Homepage.

Super Smash Bros.

Eine breite Fanbase, mit zahlreichen internationalen Turnieren, entwickelte sich über die Jahre rund um das Spiel Super Smash Bros. for Wii U. In der aktuellen Version sind die beliebtesten Charaktere, aus den unterschiedlichsten Nintendo Spielen, verfügbar. Bis zu 8 Personen können sich, in den diversen Qualifikationen, ein Ticket für das nationale Finale holen.

Mario Kart 8

Zahlreiche Hindernisse stehen euch und euren Vehikeln in Mario Kart 8 bevor. Setzt euch gegen eure Kontrahenten durch, sammelt und verwendet Power Ups, um als erste ins Ziel zu gelangen. Fahrer wie Mario oder Bowser, sowie viele weitere, stehen euch zur Auswahl, um sie über die Rennstrecke zu katapultieren.

Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir

Auf dem Nintendo 3DS gibt es das höchst erfolgreiche Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir zu bestaunen. Packende Zweikämpfe, auf hohem Niveau, stehen euch in den Qualifikationen, sowie im Finale, bevor. Wählt eure Lieblings-Pokémon und führt sie zum Sieg.