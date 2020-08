Die League of Legends WM 2020 beginnt am 25. September

Riot Games verkündet, dass die League of Legends Weltmeisterschaft 2020 am 25. September beginnt und alle Spiele in Shanghai ausgetragen werden. Die Videobotschaft von Riot Games CEO Nicolo Laurent und Global Head of E-Sports John Needham gibt es hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=BweTV5AtmSw Die besten Mannschaften der regionalen Ligen werden bis zum 31. Oktober während der WM gegeneinander antreten. Durch das Ausrichten des Events in einer einzigen Stadt soll der Reiseaufwand während des Turniers verringert werden. Riot Games wird sich weiterhin an den Richtlinien verschiedener Gesundheitsorganisationen sowie lokaler und nationaler Behörden orientieren, um die Sicherheit der Spieler, Fans und aller Beteiligten während der WM 2020 gewährleisten zu können. Das Finale findet im Pudong Football Stadium statt und ist das erste Event, das in der neugebauten Arena stattfindet. Wenn es die lokalen Richtlinien für Events erlauben, dass Spiele vor Zuschauern ausgetragen werden können, wird Riot Games im Laufe des Sommers Informationen über Tickets und Sicherheitsprotokolle bekanntgeben. Während der frühen Phasen des Turniers wird sich Riot Games auf eine digitale Zuschauererfahrung ohne Live-Publikum konzentrieren. Obwohl die Pläne für die Show eine Überraschung bleiben sollen, kann Riot Games versichern, dass ein einzigartiges Live-Sport-Erlebnis ganz im Stil des E-Sports von League of Legends möglich gemacht werden wird. Vom Ahnendrachen im Jahr 2017 bis hin zur Holonet-Technologie mit True Damage im letzten Jahr hat Riot Games die Zuschauererfahrung stets innoviert. Dank der ungebrochenen Unterstützung der Fans konnte die kleine Bühne auf der Dreamhack vor 10 Jahren verlassen werden, um seither in vielen der prestigeträchtigsten Stadien der Welt zu spielen. Das diesjährige Motto „Jetzt geht’s los“ bezieht sich nicht nur auf die Zukunft des Esports, sondern auf die Zukunft des Sports im Allgemeinen. Die Weltmeisterschaft wird im Jahr 2021 nach China zurückkehren, im Zuge der Weltmeisterschaft durch mehrere Städte touren, und erst im Jahr 2022 in Nordamerika stattfinden. Neuigkeiten rund um die League of Legends Weltmeisterschaft 2020 gibt es auf www.lolesports.com. Beitrag teilen teilen

