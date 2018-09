Die offizielle Splatoon 2 Austrian Championship

In den fröhlichen Farbschlachten des Nintendo Switch-Spiels Splatoon 2 konnte sich das deutsche Team BackSquids kürzlich den Vizeweltmeister-Titel sichern. Können es vier Rot-Weiß-Rote Inklinge mit den BackSquids aufnehmen?

Ab dem 29. September heißt es, dies herauszufinden. An diesem Termin findet nämlich in der Area 52, Franklinstraße 20/9/R1, 1210 Wien, ab 13:00 Uhr, die erste von drei Qualifikationen für den Titel des Splatoon 2 Austrian Champions statt.

Das Siegerteam der Österreichischen Meisterschaft qualifiziert sich für die Splatoon 2 European Championship 2018 – 2019

Qualifikationen finden am 29. September, 7. Oktober und 20. Oktober statt

21. Oktober: Finale auf der Game City 2018 im Wiener Rathaus

Jeder darf mitmachen: Die Registrierungsseite ist ab sofort online

Eine Woche später, am 7. Oktober, wird ab 10:00 Uhr in derselben Location bereits das zweite von vier Tickets für das Finale ausgespielt. Bei beiden Terminen sind Zuschauer natürlich herzlich willkommen.

Am 20. Oktober, zwischen 10.00 und 16.00 Uhr, geht es dann direkt auf der Wiener Game City um die letzten beiden Tickets. Und am Tag darauf, am 21. Oktober, um 11:00 Uhr, wird die Hauptbühne der größten Videospielmesse Österreichs zum Austragungsort der finalen Farbschlacht um den Titel des österreichischen Meisters in Splatoon 2. Ein bunter Showdown, den sich die Gäste der Messe nicht entgehen lassen sollten!

Mit dem Sieg qualifiziert sich das Gewinnerteam der Splatoon 2 Austrian Championship automatisch für die nächste Runde: die Europameisterschaft im Frühjahr 2019. Alle begeisterten Splatoon 2-Teams können sich ab jetzt über die Anmeldeseite zur Splatoon 2 Austrian Championship informieren.

In Splatoon 2 treten zwei Vierer-Teams in bunten Farbschlachten gegeneinander an. Sieger ist das Team, dem es gelingt, durch Spritzen und Sprayen, Klecksen und Kleckern die größten Flächen in seiner Team-Farbe zu markieren.

Wer vorab schon einmal für die Splatoon 2 Austrian Championship trainieren möchte: Die Wettkämpfe finden in den Spielmodi Herrschaft, Turm-Kommando, Operation Goldfisch und Muschelchaos statt. Die genauen Teilnahmebedingungen und Turnierregeln finden sich auf der Registrierungsseite.

Für alle Nintendo- und Splatoon 2-Fans heißt es jetzt also: registrieren, trainieren und – mit etwas Glück – Österreichischer Meister werden.