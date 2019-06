Die Tickling Tentacles willhaben sind Sieger des A1 eSports Finale

Die Spiele sind entschieden! – Am 15. Juni 2019 wurden die Finalspiele der A1 eSports League Austria Season 3 – RISE OF THE LEGENDS im Wiener Gasometer ausgetragen. Gespielt wurde um insgesamt 31.000 Euro in den Spielen Clash Royale, rFactor 2, Super Smash Bros. Ultimate und das große Highlight zum Schluss: League of Legends.

Über 1.350 eSport-begeisterte Besucher folgten den Finalspielen der A1 eSports League Austria am Samstag und feuerten ihre Teams im Gasometer live an. Das erste Stand-alone-Event der A1 eSports Liga war mit den zahlreichen Besuchern so ein voller Erfolg. „Wir freuen uns, dass unser erstes Event dieser Art so gut von den Besuchern vor Ort und Zuschauern im Stream angenommen wurde. Das ist ein Zeichen, dass der eSport sich immer weiter in der Gesellschaft etabliert und mehr Menschen begeistert“, so Manuel Haselberger der skilled GmbH und Projektleiter der Veranstaltung. Auch die A1 Telekom ist vollends zufrieden mit dem Verlauf ihres ersten Stand-alone Events im e-Sport. „So ein Event muss man einfach selbst erlebt haben: Von der genialen Bühnenshow, über die jubelnden Fans bis hin zur Wahnsinns-Performance der eSportler auf der Main Stage. Mit dem Event hat die heimische Szene gezeigt, dass der eSports nach Österreich gekommen ist, um zu bleiben. Wir freuen uns schon jetzt auf die 4. Season der A1 eSports League Austria im Herbst 2019“, so Irina Kuntze, Projektleiterin der A1 eSports League, begeistert.

Spannende Halbfinale und erstklassige Live-Acts

Schon während der Halbfinalspiele war die Stimmung der Besucher auf Hochtouren. Die Fans feuerten ihre Favoriten an und die Spieler waren hochkonzentriert bei der Sache. Aus rund tausend Teilnehmern konnten sich vier Spieler für das Clash Royale Halbfinale qualifizieren; davon schafften es Gabriel „YYYY“ Jellinek und Hendrik „ItzSnakeZz“ Standke ins Finale. In Super Smash Bros. Ultimate ging es mit Nintendo-Charakteren, egal ob super niedlich oder stark gepanzert, hart auf hart im Duell von über 100 Teilnehmern. Nur die besten Smash Fighter konnten sich durchsetzen und zogen triumphal in die Finalrunde. Im heiß erwarteten League of Legends Halbfinale standen sich die Champions der Tickling Tentacles willhaben vs. Internorm Alpakas und im Anschluss die Titelverteidiger TKA E-Sports vs. WarKidZ gegenüber – in die finale Runde und den Kampf um den ersten Platz schafften es nach höchster Spannung die Tickling Tentacles willhaben und WarKidZ. Um die mitfiebernden Zuschauer nochmal ordentlich für die Finalspiele einzustimmen, boten der österreichische Musikproduzent filous und Rapper DAME hochkarätige Live-Shows und mischten die Menge richtig auf.

Klare Sieger im großen Finale

Nach den fesselnden Spielen des Halbfinales zogen die besten aus diesen Duellen ins große Finale ein. Das Kopf-an-Kopf-Rennen in rFactor 2 blieb auch nach den zwei Rennen der insgesamt acht Fahrer spannend: Aufgrund der Punktegleichheit zwischen Florian Hasse und Marc Gassner wurde der Sieger nach der Gesamtzeit aus beiden Rennen ausgewählt und so ging Florian Hasse, mit einem knappen Vorsprung von insgesamt einer Sekunde, als Sieger von der Strecke. In Clash Royale schaffte es der erst 16-jährige ItzSnakeZz, nach einem Rückstand von 0:2, mit einem 3:2 gegen den österreichischen Profi-Gamer YYYY als Gewinner aus der Arena. Im Finale von Super Smash Bros. Ultimate hat sich Tarik „SFZ Tarik“ Fayazi mit Quajutsu gegen seinen Gegner von plan-B eSports, Lukas „Yeteyy“ Hofbauer, behauptet und ihn und sein Pichu wortwörtlich von der Bildfläche geschubst. Tarik hat bis ins Finale kein einziges Set verloren und so ging er auch bei diesem Duell, gegen den aktuell besten Spieler Österreichs und Sieger des A1 eSports Smash Cups, als Gewinner aus dem Finale. Das große Highlight kam aber erst zum Schluss: Am Ende des Tages ging es um den Titel in einem der meistgespielten Games der Welt – League of Legends. Die Spieler schickten ihre Champions in den Kampf und begeisterten die Zuschauer mit beeindruckenden Strategien. Schließlich haben es die Tickling Tentacles willhaben nach 2 Matches und über 120 Minuten Spannung, höchster Konzentration und der Meisterung von erinnerungswürdigen Spielzügen geschafft, sich gegen die WarKidZ zu behaupten. Das Team feierte einen ehrwürdigen Sieg und gewann dabei ein Preisgeld von 5.000 Euro. Mit über 4.000 Teilnehmern, 300 Stunden Live-Content und insgesamt 31.000 Euro Preisgeld ging so die größte eSports Liga in Österreich zu Ende und feierte auch selbst ihren vollen Erfolg.