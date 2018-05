Digitale Brettspiele 2018 in der AREA52

Digitale Brettspiele halten Einzug in der AREA52. Spiele wie Splendor, Patchwork und Colt Express stehen euch sowohl in Digitaler als auch Analoger Version zur Verfügung. An den Boardgame Tagen kommt ihr in den Genuss von Spiele Klassikern die leicht erlernbar sind und einen hohen Spaßfaktor garantieren.

Die Boardgametage werden an ausgewählten Terminen stattfinden, der Eintritt für Brettspieler, sowohl in Analoger als auch Digitaler Form, ist kostenlos. Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, wie an den Wochenenden, die gesamte AREA52 wie gewohnt gegen einen vergünstigten Eintrittspreis von 6 Euro zu nutzen. An den Boardgametagen wird euch Wiens beste Gaming Lounge in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr zur Verfügung stehen.



PC Spiele: Splendor – 2-4 Spieler

Patchwork – 2 Spieler

Colt Express – 2-6 Spieler PS4 Spiele: Monoploy – 1-4 Spieler

Boggle – 1-4 Spieler

Trivial Pursuit – 1-4 Spieler

Risiko – 1-5 Spieler Eröffnungsevent: 17. Juni 2018 – 14:00 bis 19:00 Uhr Aktionswochen: 05. Juli 2018 – 17:00 bis 22:00 Uhr

13. Juli 2018 – 17:00 bis 22:00 Uhr

19. Juli 2018 – 17:00 bis 22:00 Uhr

26. Juli 2018 – 17:00 bis 22:00 Uhr

02. August 2018 – 17:00 bis 22:00 Uhr

16. August 2018 – 17:00 bis 22:00 Uhr

23. August 2018 – 17:00 bis 22:00 Uhr

30. August 2018 – 17:00 bis 22:00 Uhr Eintritt: Digitale Brettspieler – Kostenlos

AREA52 Tageskarte – 6 Euro

Wir wünschen allen Besuchern viel Vergnügen in der AREA52!