in eSport

ELA – Overwatch in der Area52

Das von Blizzard produzierte Spiel Overwatch ist eines der meistgespielten Shooter weltweit. Je nach ausgewählter Karte gibt es unterschiedliche Ziele zu erfüllen. Jedes Team besteht aus 6 Spielern die sich um den Einzug in das Finale auf der Game City 2017 messen.

Qualifikationen und Finale

Es gibt insgesamt vier Termine zu denen ihr euch mit eurem Team anmelden könnt, bei jedem dieser Qualifikationsdurchgänge rückt die beste Mannschaft in das Finale vor. Die ersten zwei Termine stehen bereits fest, nähere Informationen zur dritten und vierten Qualifikation werden noch veröffentlicht. Das Finale wird auf der Game City 2017 im Wiener Rathaus stattfinden, insgesamt vier Teams werden sich hier gegenüberstehen.

Streaming

An jedem der angebotenen Termine werden die kollegen von StreamingXP bereit stehen um ausgewählte Partien via Live Stream zu übertragen und die Zuseher mit Live Moderation zu unterhalten. Zu sehen gibt es den Stream auf Twitch.tv, für all jene die nicht Live dabei sein können stellen die Jungs der Area52 das Video der Übertragung Online zur Verfügung.

Preise

Im Zuge der e-Sport League Austria gibt es Preise von Astro Gaming und Gunnar Optiks zu gewinnen. Für sämtliche Finalisten gibt es ein spezielles Astro Gaming T-Shirt nach Wahl, die zur Verfügung stehende Auswahl findet ihr im Astro Webshop. Die frischgebackenen Staatsmeister dürfen sich über Gunnar Gutscheine im Wert von 79,90 Euro pro Person freuen, darüber hinaus erhalten sie ein Astro A10 Headset.

Informationen zum Turnier



Spiel: Overwatch Plattform: PC Qualifikationen: 08./09. Juli 2017

26./27. August 2017 Finale: 14. Oktober 2017 Uhrzeit: Samstag: 12:00 – 22:00 Uhr

Sonntag: 11:00 – 19:00 Uhr

Finale: Eintritt: 10 Euro pro Turniertag und pro Person Voraussetzung: Wohnsitz in Österreich Mindestalter: 12 Jahre (PEGI) Anmeldung: info ∂ area52.at Anmeldedaten: Teamname

Vorname

Nachname

Nickname

Geb. Datum

Telefonnummer

von allen Teammitgliedern Regelwerk

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Vergnügen und Erfolg!