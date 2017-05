in eSport

Emotionaler Esport-Start für GWENT

Dieses Wochenende feierte GWENT: The Witcher Card Game in der ESL-Arena in Kattowitz (Polen) seine spannende Esport-Premiere. Für die Standalone-Version eines Minispiels aus The Witcher 3: Wild Hunt mal gar nicht so übel.

CD PROJEKT RED, Schöpfer der Witcher-Spieleserie, freut sich zusammen mit Adrian „Lifecoach“ Koy über dessen Sieg bei GWENT Challenger – dem offiziellen Turnier zu GWENT: The Witcher Card Game.

Das Finale von GWENT Challenger fand am 13. Mai in Polen statt. Aus der Community hatten sich Mikhail “Fion56” Yastrebov, Alexey “Oikumena” Raspopov, Alexander “ProNeo” Shpak und Barret “Vishra” für die Endrunde qualifiziert. Ihnen gegenüber standen die Profigamer Jeffrey “Trump” Shih, Adrian “Lifecoach” Koy, Peter “ppd” Dager und Kacem “Noxious” Khilaji.

Nach einigen spannenden und knappen Duellen trafen sich Adrian “Lifecoach” Koy and Kacem “Noxious” Khilaji schließlich im Finale und spielten um den Titel des GWENT Challenger-Champions.

Das knappe Match ging über fünf Runden und war nach einer Unachtsamkeit von „Lifecoach“ quasi schon verloren. Durch ein spektakuläres und durchaus unerwartetes Comeback konnte sich der deutsche Teilnehmer und Wahl-Österreicher in letzter Sekunde und hauchdünn (109 zu 103 Punkte in der entscheidenden Runde!) den Sieg sichern.

„Ich bin sogar froh, dass es so knapp wurde. Wenn man sich irgendein Finale hätte wünschen können, dann ist es doch genau das hier, was man sehen will – ein 3:2 mit sehr engen Matches.“, erklärt der Challenger-Champion Lifecoach.

Die finalen Resultate im Überblick:

Adrian “Lifecoach” Koy — $60,000

Kacem “Noxious” Khilaji — $20,000

Peter “ppd” Dager — $10,000

Mikhail “Fion56” Yastrebov — $10,000

CD PROJEKT RED möchte sich an dieser Stelle zudem herzlich bei der Community für die Teilnahme an den GWENT Challenger-Qualifikationsrunden bedanken – und bei den Finalisten für das Spektakel und den vorbildlichen Sportsgeist. Natürlich gilt der Dank auch allen Zuschauern, die das Finale von GWENT Challenger auf Twitch verfolgt haben.

Das komplette Turnier gibt es auf dem YouTube-Kanal von GWENT

Die Anmeldephase für die geschlossene Beta von GWENT: The Witcher Card Game ist inzwischen vorbei. In Kürze wird CD PROJEKT RED weitere Infos rund um GWENT veröffentlichen.