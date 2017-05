Eventbericht: Austria’s 1st VR-Gaming Turnier

Erhöhter Puls, den Finger am Abzug und komplette Bewegunsfreiheit – das ist knapp gesagt meine erste Gaming-Erfahrung in VR. Am 30. April fand das erste österreichische VR Gaming Tournament statt. Gamers.at war natürlich auch dabei.

Veranstaltet wurde Austria’s 1st VR-Gaming Turnier von HP Österreich, Veranstaltungsort war das VREI VR-Café in der Lindengasse in Wien. 32 Spieler konnten sich kostenlos bis zum 25.4.2017 als Teilnehmer am Turnier registrieren und wurden dabei durch das First come-first serve Prinzip ausgewählt. Wer keinen Platz in der Starterliste ergattern konnte, der durfte bei freiem Eintritt das Turnier als Zuschauer besuchen.

Als Hauptpreis wartete auf den Gewinner ein leistungsstarker Omen by HP Gaming- Laptop befeuert mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor, gesponsert von HP Österreich. Der Highscore aus der Vorrunde wurde außerdem mit Coins zum Einlösen im VREI belohnt.

Die 32 Teilnehmer duellierten sich auf 4 Stationen im VR-Hit Space Pirates Trainer von I-Illusions. In diesem Game steht man auf einer Plattform und muss Welle nach Welle an feindlichen Robotern abwehren. Wehren kann man sich mit unterschiedlichen Waffen, von der klassischen Laserpistole bis hin zur Railgun und Granatwerfer ist alles dabei. Das besondere an „Space Pirates Trainer“ ist auch der Schild zum Abwehren der feindlichen Schüsse. Wie ein römischer Legionär duckt man sich hinter seinen Laserschirm und schießt über die Kante auf die Drohnen. Und dabei gestaltet sich Space Pirates Trainer durchaus realistisch. Schießt man etwa auf die Innenseite des Schilds, prallt auch der eigene Schuss ab und fliegt einem im schlimmsten Fall zurück ins Gesicht. Kopfschuss und damit Game Over. Generell ist sportlicher Einsatz wirklich gefragt. Springen, Ducken und auf den Boden werfen ist immer wieder notwendig, gerade in späteren Wellen wo man den Himmel vor lauter Drohnen nicht mehr sieht.

Gespielt content=“0; URL=/events/230937470719928/?_fb_noscript=1″ /> wurde im Modus: Classic (ab Welle 1) nach einem simplen Knockout-Prinzip. Jeweils zwei Spieler hatten 10 Minuten einen möglichst hohen Highscore zu erreichen. Die Spielerpaarungen wurden dabei zufällig zugeteilt und bis zum Halbfinale waren Neustarts innerhalb der angegebenen Zeit erlaubt. Der Spreu trennte sich recht schnell vom Weizen Ich erreichte in meiner ersten Runde knapp 9300 Punkte. Ein anderer Kandidat legte die Latte mit über 100000 Punkten dann doch eine Spur höher. Übertragen wurde das gesamte Turnier per Twitch Stream.

Am Schluss war es dann aber doch eine knappe Entscheidung der Spieler „KSO3000“ siegte mit 49.250 Punkten knapp über den Gamer „Cpich“ mit 49.125 Punkten. Das knappe Duell kann man hier nachschauen etwa ab 6:31:00.

FAZIT:

Eines zeigt dieses kleine Turnier sehr eindrucksvoll: Die Virtuelle Realität ist am besten Weg um in der Gesellschaft Einzug zu halten. Die Spielerfahrung ist aufregend und intensiv, so gefühlt mittendrin in der Action ist man am klassischen PC nur selten. Ich habe noch nie so sehr wie jetzt mit dem Gedanken gespielt, die knapp 800 Euro für ein VR Gaming Set zu investieren.