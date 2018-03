Finale der A1 eSports League Austria

Das Finale der A1 eSports League Austria – powered by ESL findet am 20. April in Wien statt.

Im Herbst 2017 haben A1 und der weltweit größte Anbieter von eSports-Ligen, ESL, die Gründung der „A1 eSports League Austria – powered by ESL” bekannt gegeben. Mit den Games „League of Legends“ und „Project CARS 2“ startet damit Österreichs spannendste Liga in ihre erste Saison. In Kooperation mit der ESL, dem Entwickler Slightly Mad Studios und dem Publisher BANDAI NAMCO Entertainment konnte A1 sogar die Europameisterschaft des Liga-Games Project CARS 2 nach Wien holen.

Das Finale der „A1 eSports League Austria – powered by ESL“ findet heuer im Rahmen des „4GAMECHANGERS Festivals“ der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe statt. Damit setzt A1 gemeinsam mit Österreichs führendem Festival für Innovation neue Maßstäbe beim Zukunfts-Thema eSports.

eSports am „4GAMECHANGERS Festival 2018“

Mit dem „4GAMECHANGERS Festival“ von ProSiebenSat.1 PULS 4 ist nun neben Red Bull, Samsung und Techbold ein weiterer starker Partner an Bord. Das internationale Digital-Festival hat nicht nur ein spannendes Line-Up an Influencern, Visionären und Gamechangers am Event, sondern setzt am dritten Festival-Tag mit dem Motto „4Future“ auch einen Gaming- und eSports-Schwerpunkt. So wird neben spannenden Panels, Diskussionen und Keynotes das Finale der A1 eSports Liga als Main Act am letzten Festival-Abend den fulminanten Abschluss der ersten Season bilden.

Nationale und internationale eSports Profis live auf der Bühne

Im Zuge des Offline Finales werden sich sowohl die besten Teams der nationalen League of Legends Liga um einen Preispool von € 10.000 matchen, als auch die Top 16 Project CARS 2 Player um den € 15.000 Preispool der Europameisterschaft racen. Das Finale wird von Castern und Analysten live begleitet und über twitch.tv/A1eSports und auf facebook.com/ A1eSportsLeagueAustria übertragen.

Project CARS 2 Austria-Only Qualifier

Noch gibt es die Chance selbst beim Offline Finale mitzuspielen – für alle österreichischen Spieler gibt es am 25.03.2018 im Austria-Only Qualifier für Project CARS2 auf der PS4 und am PC die letzte Möglichkeit. Die Top 2 Spieler der Qualifier vervollständigen über die Österreich-Wildcards die Teilnehmer beim Finale in Wien am 20.04.2018. Anmeldung unter http://esl.gg/2EVDN00

Tickets für das Festival sind bereits verfügbar (4gamechangers.io/tickets), eigene Tickets für das eSports Finale werden demnächst verfügbar sein.