in eSport

Finale des Rainbow Six Siege Austrian National

Ubisoft verkündet nun die vier Finalisten des Austrian National der GSA Nationales powered by XMG. Zuvor mussten sich die Teams in einem von vier Online-Qualifier durchsetzen und konnten sich dadurch für die bevorstehende Endrunde im Oktober qualifizieren.

Das dreitägige Offline-Finale findet während der GameCity 2019 vom 18. bis zum 20. Oktober 2019 im Wiener Rathaus statt.

Folgende Teams haben sich für das österreichische Finale qualifiziert:

Deep Gaming Industries

Alpenfestung

R6Flex

SecretPowder

Das Austrian National ist Teil der GSA Nationals powered by XMG – einer Turnierserie, welche aus drei regionalen Turnieren in Deutschland, Österreich, und der Schweiz besteht. Das Turnier wird mit einem großen Showdown, dem Clash of Nations, Anfang 2020 zu Ende gehen. Dort wird um den Titel des GSA Champions und ein Preisgeld von 30.000€ gekämpft.

Mehr Informationen zum Austrian National gibt es unter: https://www.r6nationals.gg/austrian-national/

Der Video-Rückblick auf das German National Turnier findet ihr im Anschluss: