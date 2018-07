Floridsdorfer Ferienspiel 2018 in der AREA52

Einmal im Jahr öffnet die AREA52 ihre Türen für das Floridsdorfer Ferienspiel. Am 13. Juli ist es wieder soweit, es wird öffentlich gezockt und ihr erlebt spannende Turniere in Wiens bester Gaming Lounge.

Wien lockt im Sommer mit jeder Menge Spaß und Action beim Ferienspiel für Kinder. Der Bezirk Floridsdorf beteiligt sich an diesen Freizeit-Aktionen und bietet den Jugendlichen einen ganzen Tag in der AREA52, an dem sie völlig kostenlos spielen können.

Den Kindern stehen alle altersgemäßen Games zur Verfügung und sie können spielen, worauf sie Lust haben. Zur Auswahl stehen Spiele auf den Konsolen (Nintendo Switch, Xbox One, PS4) und dem PC, vor Ort gibt es eine umfangreiche Sammlung an unterschiedlichen Spielen.

Zusätzlich zum kostenlosen Eintritt könnt ihr an Gwent, Super Smash Bros. for Wii U und FIFA 18 Turnieren teilnehmen. Messt euch in freundschaftlicher Atmosphäre oder wählt aus über 100 verschiedenen Spielen um gemeinsam einen schönen Tag in der AREA52 zu erleben.

In der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr habt ihr darüber hinaus die Gelegenheit an der Wiener Schulmeisterschaft 2018 Qualifikation teil zu nehmen. Nehmt euren Schulausweis mit und sammelt in Splatoon 2 so viele Punkte wie möglich um ein Ticket für das Finale auf der Game City 2018 zu gewinnen. Informationen zur Schulmeisterschaft gibt es auf der Austrian Nintendo Gaming League Homepage.

Für den Initiator Mag. Stefan Baloh ist diese Veranstaltung „deshalb so interessant, weil sie den direkten Kontakt mit SpielerInnen UND Eltern fördert. Wir bemühen uns um eine umfassende Aufklärung über die Medien-Gewohnheiten der Jugendlichen. Nur wenn die Eltern die Scheu vor Spielen verlieren, verstehen sie die Begeisterung, mit der die Jugendlichen ihr Hobby betreiben.“

Details

Wann: 13. Juli 2018, 14:00 – 18:00 Uhr

Wo: Area52, Franklinstrasse 20/9/Objekt R1/Ecke Wedekindgasse, A-1210 Wien

Anreise: hier klicken

Die Veranstalter freuen sich über euren Besuch! Bringt auch eure Freunde mit.

Link: Wiener Ferienspiel