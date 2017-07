IeSF World Championship – PES

In diesem Jahr erleben wir bereits die neunte eSports World Championship die durch den IeSF ausgetragen wird. Als Austragungsort wurde das wunderschöne Busan in Südkorea auserkoren. Einer der ausgewählten Titel ist PES 2018 auf der PlayStation 4.

Es wird eine eintägige Qualifikation in der Area52 geben, gespielt wird auf den hauseigenen PlayStation 4 Konsolen. Der Turniermodus wird an die Teilnehmerzahl angepasst und kann daher variieren, ist eine Gruppenphase mit anschließender Knock-Out Stage. Der Turniersieger erhält das Ticket für die IeSF WC in Busan und hat die Ehre Österreich auf der internationalen eSports Bühne zu vertreten. Die Teilnahme an der Qualifikation ist kostenfrei, auch der Flug nach Südkorea und der dortige Hotelaufenthalt wird vom ESVÖ übernommen.

Die Qualifikation wird in PES 2017 gespielt! Kostenlose Teilnahme für alle Spieler!

Jede teilnehmende Nation hat seine eigene nationale Qualifikation für die World Championship. Da der ESVÖ ausschließlich einen österreichischen Vertreter nach Busan schicken darf, ist die österreichische Staatsbürgerschaft unbedingt erforderlich.

Wir freuen uns ankündigen zu dürfen, dass die E-Sport League Austria nun Partner der IeSF Qualifikationen ist und wir gemeinsam mit dem eSport Verband Österreich den nationalen Qualifier in Pro Evolution Soccer austragen können. Die Spieler werden vor Ort unter den besten Voraussetzungen um das Ticket zur Weltmeisterschaft kämpfen.

Die Zowie RL 2460 Monitore sorgen, mit ihrer Head 2 Head Funktion, für die perfekte Voraussetzung, um ohne Verzögerung vor einem eigenen Bildschirm zu sitzen. Zowie hat diese Monitore speziell für den eSport entwickelt, nicht umsonst ist der RL 2460 einer der meistgenutzten Bildschirme im professionellen Bereich.

Den optimalen Sound liefern Astro A40 Kopfhörer, die für jeden Spieler zur Verfügung stehen. Die Tournament Ready Edition überzeugt mit ihrer geschlossenen Bauweise um sich voll und ganz auf das Spiel zu konzentrieren.

Damit ihr am Ende des Tages noch den Durchblick behaltet, liegen auf allen Plätzen Gunnar Gaming Brillen bereit. Speziell bei langen Turnieren wie diesem, ist es wichtig die Augen zu schonen um sich länger konzentrieren zu können.

Auserwählte Spiele werden via Live-Stream von StreamingXP auf Twitch.tv zu sehen sein. Die Caster werden euch dabei mit Kommentaren und Hintergrundwissen versorgen um euch die bestmögliche Unterhaltung zu bieten.

Für sportliche Fairness und einen geregelten Ablauf sorgen ausgebildete Schiedsrichter es ESVÖ.

Informationen zur IeSF World Championship Qualifikation



Spiel: PES 2017 Plattform: PlayStation 4 Qualifikation: 06. August 2017 Uhrzeit: 11:00 – 19:00 Uhr IeSF WC: 10. – 12. November 2017 Voraussetzungen: Österreichische Staatsbürgerschaft

Mindestalter: 16 Jahre Turnierteilnahme: kostenfrei Anmeldung: info ∂ area52.at (bis 05. August 2017 – 22:00 Uhr) Anmeldedaten: Vorname

Nachname

Nickname

Geb. Datum

Telefonnummer

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Vergnügen und Erfolg!