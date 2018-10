League of Legends World Championship 2018 im Cineplexx

Mit mehr als 100 Millionen Gamern monatlich zählt League of Legends zu einem der beliebtesten Spiele im E-Sport. Highlight ist auch hier wie beim Fußball, Tennis oder Schifahren, die League of Legends World Championship. Sie wird seit 2011 jährlich ausgetragen; gesucht wird das erfolgreichste Gamer-Team der Welt. Das diesjährige Finale findet am 3. November in Südkorea statt. Cineplexx erspart Fans erstmals die Reise in die südkoreanische Stadt Incheon. Denn das Finale wird in ausgewählten Cineplexx-Standorten österreichweit live übertragen.

Am 3. November geht es mit Cineplexx – zumindest virtuell – nach Südkorea. Dort findet das 8. Finale der League of Legends World Championship statt. In den Vorrunden traten 24 Top-Teams aus der ganzen Welt gegeneinander an, um ihr Ticket fürs Finale zu lösen. Die zwei Gamer-Teams, die sich durchgesetzt haben, treffen dann am besagten Tag im Munhak Stadium, das Platz für mehr als 50.000 Zuseher bietet, aufeinander. Jeder „LoL“-Fan, der nicht nach Südkorea reist, erlebt das Spektakel live über die Bildwände in bester und modernster Technik.

Tickets für das League of Legends World Championship Finale 2018 sind um 15 Euro pro Ticket für folgende Standorte erhältlich:

Cineplexx Mattersburg

Cineplexx Linz

Cineplexx Salzburg City

Cinplexx Graz

Cineplexx Donau Plex

Jeder Fan bekommt einen Cup im League of Legends-Design sowie einen Thunderstick. Damit aber noch nicht genug: Jeder, der sich eine Box an der Concession kauft, nimmt außerdem am Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es ein exklusives Gaming Package sowie ein Fan Package zum lang erwarteten Blockbuster Alita: Battle Angel, der im Februar 2019 auf die große Leinwand kommen wird.

Weitere Informationen sowie Tickets unter https://www.cineplexx.at/film/lol-world- cup-finals/.