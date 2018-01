LoL – Communityevent 2018

Eines der erfolgreichsten Spiele mit internationalen Turnieren und einer breiten Zuschauerzahl in zahlreichen Live-Streams könnt ihr bereits zu Jahresbeginn in der AREA52 genießen. Beim Community Event habt ihr die Chance, je nach Teilnehmerzahl, alleine oder in vor Ort zusammengestellten Teams zu brillieren.

Am 03. Februar 2018 steigt das League of Legends Communityevent, gespielt wird in der Zeit von 14:00 bis 22:00 Uhr. Die Teams werden vor Ort gebildet und treten in spannenden Kämpfen gegeneinander an, die Teamgröße hängt von der Teilnehmerzahl vor Ort ab, der Spielmodus wird ebenfalls am Turniertag festgelegt.

Teilnahmevoraussetzung ist das laut PEGI eingetragene Alter von mindestens 12 Jahren. Für jeden Eventteilnehmer gibt es ein kostenloses Getränk zu Turnierbeginn. Auf den PC Stationen ist das Spiel bereits vorinstalliert, ihr benötigt lediglich einen eigenen Account um teil zu nehmen. Sämtliche Geräte sind mit Maus, Tastatur und Headset ausgestattet, die eigene Maus kann jedoch gerne mitgenommen und verwendet werden.

LoL – Communityevent 2018





Spiel: League of Legends Plattform: PC Termin: Samstag, 03. Februar 2018 Uhrzeit: 14:00 – 22:00 Uhr Eintritt: 10 Euro pro Person Voraussetzung: Eigener Game Account

Mindestalter – 12 Jahre Special: Begrüßungsgetränk Anmeldung AREA52: info ∂ area52.at Anmeldedaten: Vorname

Nachname

Nickname

Geb. Datum

Telefonnummer

Wir wünschen allen Spielern viel Vergnügen und Erfolg.