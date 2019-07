Österreicher gewinnt Fortnite-Duo-WM

Am Wochenende fand in New York, USA die von EPIC-Games ausgetragene „Fortnite“-Weltmeisterschaft statt. Gekämpft wurde dabei in versch. Bewerben und das Preisgeld betrug dabei wahnwitzige 30 Millionen Dollar. Wäre das nicht schon spannend genug ist die tatsächliche Sensation aber, dass der junge Österreicher David „Aqua“ Wang aus Kärnten im DUO-Wettbewerb mit seinem Teamkameraden am Ende den ersten Platz erreichte und sich damit über 1.5 Millionen Dollar Preisgeld freuen darf.

Der 17-jährige Österreicher David „Aqua“ Wang hat mit seinem norwegischen Teamkameraden „Nyhrox“ nach 6 Spielen und mit 51 Punkten Gesamtscore am Samstag den Duo-Wettbewerb der Fortnite-Weltmeisterschaft gewonnen. Der Lohn dafür sind 3 Millionen Dollar Preisgeld die zwischen den beiden Spielern aufgeteilt werden. Bei dem Wettbewerb kämpften aber noch weitere Österreicher um den Sieg, so auch das Duo Thomas „Tschinken“ Hörak und Klaus „Stompy“ Konstanzer, welchen von den Buchmachern gute Chancen vorausgesagt wurden. Am Ende reichte es für die Beiden aber dann leider dann doch nur für den 26. Platz.

Auch für den Einzelbewerb am Sonntag hatte sich „Aqua“ und auch der Österreicher Klaus „Stompy“ Konstanzer qualifiziert, allerdings lief es hier nicht so gut, „Aqua“ fand nicht so richtig ins Spiel und landete mit nur einem Punkt schlussendlich auf Platz 94. Für „Stompy“ lief es deutlich besser, er konnte mit 22 Punkten den 14. Platz erreichen. Den Einzelbewerb gewonnen hatte der 16-jährige US-Amerikaner Kyle „Bugha“ Giersdorf, an ihm führte an diesem Tag kein Weg vorbei. Auch er konnte sich über eine Siegerprämie von 3 Millionen Dollar freuen.

Gamers.at gratuliert den österreichischen Teilnehmern für ihre Erfolge und im speziellen „Aqua“ für den Sieg im Duo-Wettbewerb recht herzlich!

Millionen Zuschauer verfolgten das Spektakel live auf auf Twitch, YouTube, Mixer, Caffeine und der offiziellen Website von Hersteller Epic Games.

Mehr Info bei Fortnite World Championship