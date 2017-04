in eSport

Overwatch World Cup – Abstimmung Wettbewerbskomitee

Die Ergebnisse sind da! Die besten 32 Nationen für den Overwatch World Cup wurden ermittelt, basierend auf dem durchschnittlichen Spielniveau der besten 100 Spieler des Landes.

Jetzt können Spieler und Zuschauer die Vertreter ihres Landes wählen, die das Wettbewerbskomitee bilden und sich um die Auswahl des stärksten Teams kümmern. Die Komitees werden außerdem die Nationalteams begleiten, die sich für die Gruppenphase und die Finalspiele des Turniers qualifizieren.

Alle Teilnehmer erhalten je drei Stimmen für das Wettbewerbskomitee ihres Landes. Beigefügt findet ihr eine Liste aller Kandidaten für die Komitees der 32 Länder. Auf der Website des Overwatch World Cups könnt ihr mehr erfahren und dort eure Stimme abgeben.

Die Abstimmung endet am Freitag, dem 05. Mai und die Mitglieder der Komitees werden am Montag, dem 08. Mai bekanntgegeben.

Es wird eine Serie von vier Live-Events in der Gruppenphase geben, die diesen Sommer in Europa, Nordamerika und Asien mit den 32 besten Ländern stattfindet. In jedem Event werden acht Nationalteams (begleitet von ihren jeweiligen Komitees) gegeneinander antreten. Die beiden besten Teams qualifizieren sich automatisch für die Overwatch World Cup Finals auf der BlizzCon 2017. Zusätzliche Informationen zu den Live-Events werden bald veröffentlicht.

Overwatch World Cup – Die besten 32

Länder – Spielniveau

China – 4.550 Südkorea – 4.522 USA – 4.470 Schweden – 4.309 Finnland – 4.295 Großbritannien – 4.293 Kanada – 4.291 Frankreich – 4.268 Dänemark – 4.259 Russland – 4.221 Deutschland – 4.219 Japan – 4.184 Australien – 4.184 Chinesisch Taipeh – 4.162 Niederlande – 4.147 Hongkong – 4.113 Norwegen – 4.101 Polen – 4.093 Brasilien – 4.071 Italien – 4.068 Spanien – 4.051 Israel – 4.007 Singapur – 4.002 Thailand – 3.999 Argentinien – 3.992 Türkei – 3.960 Belgien – 3.942 Vietnam – 3.941 Portugal – 3.930 Neuseeland – 3.922 Österreich – 3.900 Rumänien – 3.861