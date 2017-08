PES 2017 – Meisterschaft

Es wird Zeit deine Trainingseinheiten zu intensivieren. Gib dein bestes wenn es um die Österreichische Meisterschaft in PES 2017 geht und hole dir den Titel sowie einzigartige Preise von Astro Gaming und Gunnar. Rüste dich für eine spannende Herausforderung in der AREA52.

Gespielt wird am 06. August 2017 von 11:00 bis 19:00 Uhr in der AREA52 in Wien Floridsdorf. Das Mindestalter bei diesem Turnier beträgt 16 Jahre und erfordert eine Österreichische Staatsbürgerschaft. Das Event findet auf der PlayStation 4 mit PES 2017 statt, der Turniermodus wird an die Teilnehmerzahl angepasst und kann daher variieren.

Nach aktuellem Informationsstand des IeSF (International eSport Federation) wurden wir vom elektronischen Sportverband Österreich darüber informiert das der Sieger, der Österreichischen Meisterschaft im Spiel Pro Evolution Soccer, unser Land bei der IeSF Weltmeisterschaft 2017 in Busan (Südkorea) vertritt.

Die Zowie RL 2460 Monitore sorgen, mit ihrer Head 2 Head Funktion, für die perfekte Voraussetzung, um ohne Verzögerung vor einem eigenen Bildschirm zu sitzen. Zowie hat diese Monitore speziell für den eSport entwickelt, nicht umsonst ist der RL 2460 einer der meistgenutzten Bildschirme im professionellen Bereich. Den optimalen Sound liefern Astro A40 Kopfhörer, die für jeden Spieler zur Verfügung stehen. Die Tournament Ready Edition überzeugt mit ihrer geschlossenen Bauweise um sich voll und ganz auf das Spiel zu konzentrieren. Damit ihr am Ende des Tages noch den Durchblick behaltet, liegen auf allen Plätzen Gunnar Gaming Brillen bereit. Speziell bei langen Turnieren wie diesem, ist es wichtig die Augen zu schonen um sich länger konzentrieren zu können.

Auserwählte Spiele werden via Live-Stream von StreamingXP auf Twitch.tv zu sehen sein. Die Caster werden euch dabei mit Kommentaren und Hintergrundwissen versorgen um euch die bestmögliche Unterhaltung zu bieten.

Für sportliche Fairness und einen geregelten Ablauf sorgen ausgebildete Schiedsrichter es ESVÖ.

Informationen zur Österreichischen Meisterschaft



Spiel: PES 2017 Plattform: PlayStation 4 Qualifikation: 06. August 2017 Uhrzeit: 11:00 – 19:00 Uhr Voraussetzungen: Österreichische Staatsbürgerschaft

Mindestalter: 16 Jahre Turnierteilnahme: kostenfrei Anmeldung: info ∂ area52.at (bis 05. August 2017 – 22:00 Uhr) Anmeldedaten: Vorname

Nachname

Nickname

Geb. Datum

Telefonnummer

Diesen Beitrag teilen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Vergnügen und Erfolg!