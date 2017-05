PES League World Finals mit Matthias „Lutti“ Luttenberger

In wenigen ist es so weit: im Arsenal Stadion in London treffen die aktuell 16 besten PES-Spieler der Welt zu den PES League World Finals aufeinander. Konami Digital Entertainment B.V. bestätigt nun die Finalisten der PES League Road to Cardiff World Finals.

Für das Endspiel am 2. Juni qualifizierten sich Hoffnungsträger aus Europa, Amerika, Asien und dem Rest der Welt. Für Österreich ist Matthias „Lutti“ Luttenberger dabei, der sich in der ersten Saison als Viertplatzierter im Regional Final in FC Barcelona´s Camp Nou sein Ticket holte. Seine Statistik weist eine eindrucksvolle Bilanz auf, wie das beiliegende Schaubild beweist.

Nach Monaten voller Spannung bei nationalen und kontinentalen Ausscheidungswettkämpfen auf der ganzen Welt spielen die besten 16 PES Spieler im Arsenal Stadion um den Hauptpreis von 200.000 $. Das Feld der 16 Spieler, die am 2. Juni in London aufeinandertreffen, umfasst acht Qualifikanten aus Europa (je vier aus Saison 1 und 2), vier aus Amerika, zwei aus Asien und einen, der den Rest der Welt repräsentiert. Der 16. und letzte Teilnehmer wurde in einem Wildcard Turnier ermittelt, in welchem alle Finalisten der europäischen Regional Finals eine weitere Chance erhielten, sich für die PES World Finals zu qualifizieren.

Die PES League World Finals Teilnehmer

Jose – Spanien (Europa Saison 1)

Oneill – Niederlande (Europa Saison 1)

Ruben94 – Spanien (Europa Saison 1)

Lutti – Österreich (Europa Saison 1)

(Europa Saison 1) Ettorito97 – Italien (Europa Saison 2)

El Matador – Deutschland (Europa Saison 2)

TioMiit_PW – Frankreich (Europa Saison 2)

AlexAlguacil – Spanien (Europa Saison 2)

Jhona_KRA – Peru (Amerika)

Elrey-ymoda – Chile (Amerika)

Guifera – Brasilien (Amerika)

Pablo Leonel – Argentinien (Amerika)

Mayageka – Japan (Asien)

Jo – Japan (Asien)

KepaPFC – Serbien (Rest der Welt)

Neo_Lotfi – Frankreich (Wildcard)

PES-Freunde und eSport-Fans haben die Möglichkeit am 2. Juni live bei diesem wichtigen eSports-Ereignis dabei zu sein unter: