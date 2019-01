in eSport

Splatoon 2-Turnierseite sorgt für Farbschlachten

SpielerInnen können Teams beitreten, eigene Teams bilden, sich für Turniere anmelden und vieles mehr. Eine neue Online-Community lädt zu regelmäßigen Wettkämpfen ein.

Das erste Splatoon 2-Turnier beginnt am 13. Januar um 14.00 Uhr

Gleich zu Beginn des neuen Nintendo-Jahrs gibt’s gute Nachrichten für alle Inklinge und Oktolinge. Egal ob Neueinsteiger oder erfahrener Farbkämpfer in der bunten Welt von Splatoon 2: Sie alle können ab sofort die brandneue Turnier-Website für Splatoon 2 nutzen. Die neue Community macht es den Splatoon 2-Fans einfacher denn je, eigene Teams zusammenzustellen, neue MitkämpferInnen zu finden und an regelmäßigen Online-Turnieren teilzunehmen.

Egal ob es um Ruhm und Ehre oder einfach nur um ein wenig Spielspaß geht, wer teilnehmen möchte, benötigt einen Internetzugang und einen Nintendo Account sowie die Mitgliedschaft im kostenpflichtigen Service Nintendo Switch Online.

Auf der neuen Turnierseite können sich Teams für die Wettkämpfe registrieren oder gute Tipps und Neuigkeiten abrufen. Und wer noch keine MitspielerInnen hat, kann ganz einfach Ein Team finden anklicken, um sich mit anderen Solo-Farbkämpfern zu verbinden. Das erste Turnier des Jahres startet schon am kommenden Sonntag, dem 13. Januar, um 14.00 Uhr. Die Anmeldung dafür ist ab sofort auf splatoon2-turnier.de möglich. Also: Ran an die Farben und rein ins Vergnügen.