Streaming-Crash-Kurs in der AREA52

Just Stream Don’t Hate – Special 2020

Bei diesem Workshop habt ihr die Möglichkeit erste Streamingerfahrungen in der AREA52 zu sammeln. Die AREA bietet Streaming-Crash-Kurse für Anfänger zu den verschiedensten Themen und Spielen an. Zusätzlich könnt ihr euch auch noch zum Thema Streaming und Hate Speech weiterbilden. Den Rest des Tages könnt ihr natürlich kostenfrei in der AREA52, samt spannenden Spielen verbringen.

Im Februar habt ihr die Möglichkeit am Projekt „Just Stream Don’t Hate“ teilzunehmen. Am Eventtag decken die Organisatoren einige Themen und Spiele ab und so könnt ihr in den verschiedensten Bereichen des Streaming’s Erfahrungen sammeln. Zusätzlich könnt ihr euch zum Thema Hate Speech weiterbilden.

Nach einer kurzen Ansprache, Präsentation und Weiterbildung geht es dann auch schon direkt in die ersten Livestream-Erfahrungen. Die Moderation erfolgt hier Solo oder Duo und so ist auch hinsichtlich der gemeinsamen Erfahrung für Abwechslung gesorgt. Nach den Streaming-Tests geht es in eine gemeinsame Feedbackrunde. Zur Stärkung erhaltet ihr von uns ein erfrischendes Getränk.

Alle WorkshopteilnehmerInnen können nach erfolgreicher Absolvierung den restlichen Tag in der AREA52 kostenfrei und klimatisiert mit spannenden Spielen verbringen.

Kostenloser Eintritt für alle Workshop-TeilnehmerInnen!

Just Stream Don’t Hate – Special 2020 – Übersicht:



Ablauf: Ansprache, Präsentation und Weiterbildung

Vortrag

Streaming Austesten

Feedbackrunde Plattform: PC, PS4, Nintendo Switch und Mobile Termin: 16. Februar 2020 – 11:00 bis 14:00 Uhr Eintritt: kostenlose Teilnahme und Eintritt in der AREA52 Anmeldung: info ∂ area52.at Anmeldedaten: Vorname

Nachname

Nickname

Geb. Datum

Telefonnummer

Wir wünschen allen Besuchern viel Vergnügen beim Workshop und in der AREA52!