Veröffentlicht am

in eSport

Turtle Beach WM Special

Die Fußball Weltmeisterschaft in Russland ist in vollem Gange, passend dazu hat Turtle Beach ein WM Special mit FIFA 18 im WM Modus laufen.

Erlebt spannende Qualifikationen mit den aktuellen Nationalteams der kommenden WM und genießt die sommerlichen Tage in den klimatisierten Räumen der AREA52.

Gewinne ein Gaming Headset im Wert von 150 €

Das Turtle Beach WM Special wird im Modus 1on1 mit Gruppenphase und KO System ausgetragen, entscheidet euch für eines der offiziellen WM Teams und holt euch den Tagessieg. Insgesamt vier Qualifikationen stehen euch zur Verfügung, bei denen der Sieger in das Finale, am 14. Juli 2018, einzieht. Zur Erfrischung, neben den klimatisierten Räumen, erhaltet ihr ein belebendes Getränk und könnt euch im Anschluss, an das Turnier, der Live Übertragung der Fußball Weltmeisterschaft hingeben. Zu gewinnen gibt es ein brandneues Turtle Beach Stealth 700 PS4 Headset, das alles bei kostenloser Teilnahme.

Turtle Beach WM Special – Turnierinformation



Spiel: FIFA 18 Plattform: PS4 Modus: Gruppenphase

Ko-System

1on1 Termine: 16. Juni 2018

23. Juni 2018

30. Juni 2018

07. Juli 2018

14. Juli 2018 Qualifikation

Qualifikation

Qualifikation

Qualifikation

Finale Uhrzeit: 14:00 – 22:00 Uhr Eintritt: Kostenlos für Turnierteilnehmer Voraussetzungen: Mindestens 12 Jahre alt Anmeldung: info ∂ area52.at Anmeldedaten: Vorname

Nachname

Nickname

Geb. Datum

Telefonnummer Regelwerk

Wir wünschen allen Besuchern viel Vergnügen beim Turtle Beach WM Special!