Gewinnspiel: Plantronics BackBeat Go 605

In Kooperation mit dem Headset-Hersteller Plantronics verlosen wir das schnurlose BackBeat Go 605 Headset, mit dem ihr tollen Sound, ganz ohne Kabelgewirr genießen könnt.

Über das Plantronics BackBeat Go 605

Der Weg ist das Ziel. Ob im Job oder auf dem Weg zur Arbeit, das schnurlose Headsets der Plantronics BackBeat GO 600-Serie ermöglicht euch ein fesselndes Audioerlebnis mit Kopfbügel. Mit bis zu 18 Stunden Wiedergabezeit und sattem Sound über leichte, komfortable Memory-Foam-Ohrkissen, erlebt ihr einen Hörgenuss, wo immer ihr auch seid. Die fortschrittliche Audio-Technologie sorgt für eine ausgewogene Audio-Balance und einen tiefen, satten Klang und dank der anpassbaren EQ-Einstellung könnt ihr jederzeit zwischen Bass Boost- und Balanced-Modus wählen. Da sich das Headset flach zusammenfalten lässt, ist es auch der ideale Begleiter für unterwegs.

Funktionen

⋅ 18 Stunden Wiedergabe- und Sprechzeit ⋅ 40-mm-Treiber mit Plantronics Audioqualität ⋅ Ohrkissen mit Memory Foam ⋅ EQ-Einstellungen ⋅ Reichweite ⋅ Kompaktes Design, ideal auf Reisen ⋅ Tasten am Kopfhörer

Technische Daten

Bluetooth-Technologie Bluetooth 4.1, HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP v1.2, AVRCP v1.4 Hörzeit Bis zu 18 Stunden Standby-Zeit Bis zu 20 Tage Ruhezustand Bis zu 6 Monate Lautsprecherdurchmesser 40 mm mit Bassreflexrohr Frequenzbereich 50 – 20.000 Hz Empfindlichkeit 92 dBPL Impedanz 32 Ohm Harmonische Verzerrung <3% Passive Geräuschreduzierung Kopfbügel mit Memory-Foam-Polsterung der Ohrkissen Gewicht 175 g Reichweite 10 m Audio Codec Benutzerdefinierter SBC-Codec Ladezeit (bei vollständig entladenem Akku) 90 Minuten Anzahl Mikrofone Ein breitbandfähiges Mikrofon MultiPoint-Technologie Zwei Geräte können gleichzeitig angeschlossen werden. Sprachbefehle („Annehmen“/„Ignorieren“) Nein

Gewinnspiel

Was kann ich gewinnen?

Plantronics Headset BackBeat Go 605

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir. Für doppelte Gewinnchancen kannst du auch direkt über unsere Social Media Kanäle mitmachen.

Gewinnfrage: Wie lange könnt ihr mit nur einer Akkuladung am Plantronics BackBeat GO 605 den satten Sound genießen?













Sie erklären sich einverstanden, daß ihre Daten zur Bearbeitung ihrer Anfrage verwendet werden. Alle weiteren Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluß ist der 12. Juli 2018.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten, Mitarbeiter von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular oder den Gamers.at Social Media Kanälen. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb einer Woche an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird der nächstgereihte Gewinner verständigt.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Email an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.