GEWINNSPIEL 20 JAHRE JUBILÄUM: Glorious PC Gaming Race Model O

Wir feiern 20 Jahre Gamers.at mit euch! Passend zur Vorweihnachtszeit gibt es jede Menge Geschenke anlässlich unseres Jubiläums. Also feiert mit uns und freut euch über mehrere Gewinnspiele mit tollen Preisen, wie eine Konsole, Hardware, Games und Merchandise!

Über die Glorious PC Gaming Race Model O Gaming-Maus

Die Glorious PC Gaming Race Model O Gaming-Maus ist eine Gaming-Maus mit einem hochwertigen optischen Sensor von Pixart und sechs Tasten. Der Sensor bietet eine sehr präzise Auflösung von 12 000 DPI. Auffällig ist die Oberseite der professionellen Gaming-Maus mit ihren Waben. Dadurch reduziert sich das Gewicht der Maus deutlich auf nur 67 Gramm. Darunter kommt die schicke RGB-Beleuchtung zum Vorschein, die die innere Mechanik der Maus zur Geltung bringt. Für die lange Lebensdauer der Glorious PC Gaming Race Model O Gaming-Maus sorgen die strapazierfähigen Omron-Switches. Und selbstverständlich glänzt die Maus auch mit hervorragenden Werten wie einer Beschleunigung von 50G.

Die Features der Glorious PC Gaming Race Model O Gaming-Maus im Überblick:

Präzise Turnier-Gaming-Maus mit ergonomischer Wabenoberfläche

Beidhändig bedienbar, sechs programmierbare Tasten

Hochakkurater optischer Sensor mit 12 000 DPI

1000 Hertz Polling-Rate und eine Millisekunde Reaktionszeit

Für Beschleunigungen bis 50G geeignet

Super gleitfähige Mausfüße und hoch flexibles Kabel

Matte Oberfläche, für feuchte Hände

Was kann ich gewinnen?

1x Glorious PC Gaming Race Model O Gaming-Maus

Wie kann ich gewinnen?

Das Mitmachen ist ganz einfach, die Gewinnfrage richtig beantworten und das Formular vollständig ausfüllen. Bitte unbedingt eine korrekte Anschrift eintragen, an diese wird euch im Gewinnfall nämlich auch der entsprechende Preis zugeschickt – eine alternative Zustelladresse könnt ihr in der Anmerkung angeben! Um eurer Gewinnchancen zu erhöhen, könnt ihr zusätzlich die Gewinnfrage auch in unseren Social-Media Kanälen beantworten:

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluß ist der 31. Dezember 2019.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular oder den Gamers.at Social-Media Kanälen. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb einer Woche an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Post an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.