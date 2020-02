Gewinnspiel: 21 Bridges

Am 07.02.202 startet der Cop-Thriller 21 BRIDGES mit Chadwick Boseman österreichweit in den Kinos. Passend zum Filmstart verlosen wir Gutscheine für den Paintballpark Wien.

Über 21 Bridges

Nachdem in Manhatten acht Polizisten erschossen werden, erhält der in Ungnade gefallene New Yorker Police Detective Andre Davis (Chadwick Boseman) eine Chance zur Wiedergutmachung: Er soll die Täter schnappen. Bei seiner Jagd nach den Mördern kommt er schon bald einer gewaltigen Verschwörung auf die Spur und schnell verwischen die Grenzen darüber, wer hier eigentlich wen jagt. Als sich die Situation in der Nacht weiter zuspitzt, greift die Polizei zu einer außerordentlichen Maßnahme: Zum ersten Mal in der Geschichte werden alle 21 Brücken von Manhattan geschlossen. Die Insel ist völlig abgeschottet und niemand kommt mehr rein oder raus.

Filmstart: 21 Bridges ist ab 07.02. nur im Kino!

Mehr über 21 Bridges findet ihr demnächst in unserer Filmkritik oder auf www.constantinfilm.at

Was kann ich gewinnen?

2x Gutschein für ein Komplettpaket für den PAINTBALLPARK WIEN

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:

Gewinnfrage: Mit viele Brücken ist die Insel Manhattan an das Festland angebunden?











Sie erklären sich einverstanden, daß ihre Daten zur Bearbeitung ihrer Anfrage verwendet werden. Alle weiteren Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluss ist der 18. Februar 2020 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb von einem Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.