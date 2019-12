Gewinnspiel: Anno 1800 X-Mas

Ho, ho, ho… es weihnachtet sehr! Auch in Anno 1800, denn Ubisoft hat mit Die Passage nicht nur den dritten und letzten DLC des Anno 1800 Season Passes veröffentlicht , sondern auch ein Weihnachtspaket mit dem Spieler ihre Städte festlich dekorieren können. Wer noch kein Annoholiker ist, der darf sich trotzdem freuen, denn mit der „Free Week“ und dem Anno Franchise Sale wird sich das schnell ändern. Als Zuckerguss zum drüberstreuen, dürfen wir darüber hinaus Season- und Weihnachtspaket-Codes für Anno 1800 unter unseren Lesern verlosen!

Über Anno 1800 – Die Passage

Der dritte und letzte DLC des Anno 1800 Season Passes Die Passage bringt eine völlig neue Dimension in die Welt von Anno 1800 und führt die Spieler in die eisige Arktis. Harsche Wetterbedingungen fügen dem Spielerlebnis ein komplett neues Element hinzu. Mit dem neuen Heizsystem müssen die Spieler ihre bisherige Vorgehensweise beim Erbauen von Metropolen nun überdenken. Gebäude müssen warm und die Bevölkerung muss gesund bleiben. Zum ersten Mal können die Spieler eine Flotte von Luftschiffen bauen und damit ihren Handel beschleunigen. Die neue Region bietet aufregende Abenteuer und echte Endgame-Herausforderungen für Spieler, die sich der eisigen Wüste stellen und dafür reichlich belohnt werden wollen. Die Passage bringt neue Spielmechaniken, wie die Eroberung des Himmels mit Luftschiffen, 2 neue Bevölkerungsstufen, 7 neue Produktionsketten, 32 neue Gebäude, 60 neue Quests und 80 neue Items und vieles mehr mit sich.

Free Week von Anno 1800

Vom 11. bis 18. Dezember können Spieler Anno 1800 (einschließlich der Bevölkerungsstufen 1 bis 3) kostenlos bei Uplay und im Epic Games Store entdecken. Die Spieler können das Basisspiel zusammen mit zwei neuen Funktionen erleben, die heute als kostenlose Updates für alle Anno 1800 Besitzer erscheinen:

Der Koop-Modus ermöglicht es den Spielern, Verantwortung für den Aufbau und die Verwaltung eines Industrieimperiums zu übernehmen. Bis zu vier Fraktionen können im gleichen Spiel mit bis zu 16 Spielern antreten.

Ein umfassendes Statistik-System zeigt den Spielern Details zur Produktion und den Verbrauch aller ihrer Waren auf allen Inseln an.

Anno 1800 Weihnachtspaket

Auch die Weihnachtszeit nähert sich mit großen Schritten und bleibt in diesem Jahr auch den Siedlungen in Anno 1800 nicht fern – mit dem neuen Weihnachtspaket können Spieler ihre Städte festlich dekorieren und die Inselbewohner ebenfalls auf die besinnliche Weihnachtszeit einstimmen. Dieses DLC-Paket enthält eine breite Palette von kosmetischen Ornamenten mit 23 neuen Items. Mit dem festlichen Weihnachts-Karussell, Weihnachtsbäumen, Schneemännern, Laternen und vielem mehr verwandeln die Spieler alle Industriestädte in ein Winter Wunderland.

Anno Franchise Sale im Ubisoft Store:

Anno 1800 ist digital im Ubisoft Store und im Epic Games Store für Windows PC erhältlich. Die Passage kann als Teil des Anno 1800 Season Pass oder einzeln gekauft werden und ist für Spieler, die bereits im Besitz des Season Pass sind, herunterladbar. Darüber hinaus können Spieler die Gold Edition von Anno 1800 erwerben, einschließlich der Digital Deluxe Edition** des Spiels und des Season Pass.

Parallel zum Start des dritten DLC von Anno 1800 bietet der Ubisoft Store Anno-Fans und Neulingen im Rahmen eines großen Franchise Sales die ideale Möglichkeit, ihre Spiele-Sammlung zu komplettieren oder in das Anno-Universum einzutauchen. Vom 11. bis zum 17. Dezember gibt es auf viele Titel des Anno-Sortiments bis zu 75% Rabatt und die Gold Edition des neuesten Ablegers der Anno-Reihe Anno 1800 ist um 55% im Preis reduziert. Erstmals bietet sich Fans auch die Möglichkeit den umfangreichen Season Pass von Anno 1800 um 30% reduziert zu erwerben. Mehr unter: https://store.ubi.com/de/

Was kann ich gewinnen?

5x je einen Season-Code für Anno 1800

5x je einen Weihnachtspaket-Code für Anno 1800.

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2019.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb von 5 Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Email an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.