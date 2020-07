Gewinnspiel: F1 2020

Spät aber doch ist die Formel 1 Saison 2020 nun endlich gestartet und hat sich gleich mit einem spektakulären Rennen aus der Corona-Pause zurückgemeldet. Pünktlich zur Wiederaufnahme der Saison mit dem Großen Preis von Österreich in Spielberg, veröffentlichen die F1 -Rennspiel-Experten von Codemasters auch das offizielle Videospiel der 2020 FIA Formula One World Championship. Passend dazu verlosen wir ein paar Exemplare davon untern unseren Lesern.

Über F1 2020

F1 2020 ist das bislang umfangreichste F1-Spiel, bei dem die Spieler richtig Gas geben und gegen die besten Fahrer der Welt fahren. Erstmalig können Spieler ihr eigenes F1-Team gründen, indem sie einen Fahrer erstellen, Sponsoren und Motorenlieferanten wählen, Teamkollegen anheuern und als 11. Team an den Start gehen. Baue Einrichtungen, entwickle das Team weiter und fahre an die Spitze. Das Spiel bietet darüber hinaus einzigartige personalisierbare Spielgegenstände wie Wagenlackierung, Podiumsjubel, Helm, Rennanzug, Handschuhe, Stiefel und Spielerabzeichen sowie einen 10-Jahres-Karrieremodus mit einer Einführung in die F2-Meisterschaft und unterschiedlichen Saisonlängen für eine aufregende Karriere. Natürlich verfügt F1 2020 über alle offiziellen Teams, Fahrer und 22 Rennstrecken, einschließlich zweier neuer Strecken: Hanoi Circuit und Circuit Zandvoort. Splitscreen-Rennen, neue Lenkunterstützung und ein leichter zugängliches Rennerlebnis sorgen für vollen Spielgenuss mit Freunden – egal, wie erfahren ihr seid.

F1 2020 erscheint am 10. Juli 2020 in der „70 Jahre F1-Edition“ für das PlayStation 4 Computer Entertainment System, die Xbox One-Produktfamilie, inklusive der Xbox One X, für Windows PC (DVD und via Steam) sowie Google Stadia.

Unsere Meinung

Codemasters ist es mit F1 2020 ist erneut gelungen ist, sich selbst zu übertreffen und das bisher beste F1-Spiel aller Zeiten noch einmal besser zu machen. Umfang, Technik, Gameplay – viel Raum für Verbesserung lassen sich die Briten nicht mehr – außer natürlich den schön langsam nötigen Sprung auf die nächste Konsolengeneration. Den ganzen Test zu F1 2020 findet ihr unter diesem Link.

Was kann ich gewinnen?

2x je ein F1 2020 für PlayStation 4 mit Steelbook

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir.

HINWEIS: Sollte das Absenden über das Gewinnspielformular nicht klappen, probiert es bitte etwas später noch einmal, oder verwendet unsere Social-Media Kanäle (Facebook oder Instagram), ihr könnt dort mit denselben Chancen teilnehmen.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluss ist der 24. Juli 2020 um 23:59 Uhr.

