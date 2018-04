Gewinnspiel: Happy Birthday StarCraft!

Am 31. März 1998 erblickte mit StarCraft einer der erfolgreichsten klassischen RTS-Titel das Licht der Welt. Spiele wie Diablo III, Overwatch und World of WarCraft zelebrieren bereits den ganzen Monat diesen 20. Geburtstag in Form von diversen Belohnungen und nun feiert auch Gamers.at mit. Dank freundlicher Unterstützung von Blizzard dürfen wir ein tolles StarCraft Fanpaket unter unseren Lesern verlosen.

Über StarCraft

StarCraft war das dritte Echtzeitstrategiespiel von Blizzard und wurde wegen der Namensähnlichkeit zunächst als „WarCraft im Weltall“ abgestempelt. Als das Spiel dann am 31. März 1998 erschienen ist, musste aber selbst die Konkurrenz neidlos anerkennen, dass man es hier mit einem ganz besonderem Stückchen Software zu tun hatte. Auffallendste Neuerung waren die drei komplett unterschiedlichen Fraktionen. Ja es gab schon vorher Menschen und Orks oder auch GDI und NOD, aber für jede Einheit und jedes Gebäude einer Partei, gab es dabei auf der Gegenseite ein Pendant mit exakt denselben Fähigkeiten und Werten. Bei StarCraft war das anders. Hier spielten sich die Terraner, Zerg oder Protoss komplett unterschiedlich und erforderten differenzierte Taktiken. StarCraft schaffte dabei auch das Kunststück, dass trotz dieser Verschiedenartigkeit keine der drei Rassen stärker war, als eine andere. Dieses Ausgewogenheit der einzelnen Fraktionen gilt selbst heute noch als nahezu perfektes Balancing.

Aber nicht nur spielerisch setzte man neue Maßstäbe. Vieles was in heutigen Echtzeitstrategiespielen als Standard betrachtet wird, war zum ersten Mal in StarCraft zu sehen. Etwa die zahlreichen Automatismen, wie Produktionsschlangen, und auch Hotkeys und Wegpunkte zählten zu den innovativen Neuerungen. Letztes Jahr erschien der Patch 1.18 und seit dem ist StarCraft, inklusive der Erweiterung Brood Wars, als Gratis-Download erhältlich. Kurz darauf wurde eine Remastered Version des Strategiespiels veröffentlicht.

Der Nachfolger StarCraft 2 wurde mit der ersten Episode Wings of Liberty 2010 fortgesetzt. Mit Heart of the Swarm sowie Legacy of the Void wurde der zweite Teil im Jahr 2013 und 2015 komplettiert. Seit 14. November ist auch dieser kostenlos spielbar. Diese Free-to-Play-Version beinhaltet die Einzelspieler-Kampagne von Wings of Liberty und den Mehrspielermodus inklusive aller Updates.

Beide Spiele zählen trotz ihres Alters noch heute nicht nur unter der riesigen Fangemeinde als eines der besten klassischen Echtzeitstrategiespiele überhaupt. Und auch wenn in den letzten Jahren zahlreiche Konkurrenten versucht haben den Genre-König vom Thron zu stürzen, geschafft hat es bislang noch keiner. Vermutlich wird das auch noch eine ganze Weile dauern, eventuell sogar bis endlich der dritte Teil erscheint. Leider warten die Fans bis dato aber noch immer auf die offizielle Ankündigung…

Mehr über StarCraft: Remastered und StarCraft II: Legacy of the Void findet ihr in unseren Testberichten.

In diesem Sinne auch von uns:

Happy Birthday StarCraft!

